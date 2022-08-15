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Украинские войска в воскресенье обстреляли колонию в ДНР - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/donbass-1809664710.html
Украинские войска в воскресенье обстреляли колонию в ДНР
Украинские войска в воскресенье обстреляли колонию в ДНР - РИА Новости, 15.08.2022
Украинские войска в воскресенье обстреляли колонию в ДНР
Украинские войска в воскресенье обстреляли исправительную колонию в ДНР, пострадавших нет, сообщает министерство юстиции Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:38
2022-08-15T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли исправительную колонию в ДНР, пострадавших нет, сообщает министерство юстиции Донецкой Народной Республики."Четырнадцатого августа 2022 года, в 19.50 (совпадает с мск), территория государственного бюджетного учреждения "Донецкая исправительная колония государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции Донецкой Народной Республики" подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пострадавших среди личного состава и осужденных нет", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрела колонии повреждены основное и предупредительное ограждения участка №3.Ранее в Минобороны России сообщили, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
12:38 15.08.2022
 
Украинские войска в воскресенье обстреляли колонию в ДНР

Минюст ДНР сообщил об украинском обстреле Донецкой исправительной колонии в воскресенье

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки украинских боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки украинских боеприпасов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки украинских боеприпасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли исправительную колонию в ДНР, пострадавших нет, сообщает министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
"Четырнадцатого августа 2022 года, в 19.50 (совпадает с мск), территория государственного бюджетного учреждения "Донецкая исправительная колония государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции Донецкой Народной Республики" подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пострадавших среди личного состава и осужденных нет", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрела колонии повреждены основное и предупредительное ограждения участка №3.
Ранее в Минобороны России сообщили, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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