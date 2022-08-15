https://ria.ru/20220815/donbass-1809664710.html

Украинские войска в воскресенье обстреляли колонию в ДНР

Украинские войска в воскресенье обстреляли колонию в ДНР - РИА Новости, 15.08.2022

Украинские войска в воскресенье обстреляли колонию в ДНР

Украинские войска в воскресенье обстреляли исправительную колонию в ДНР, пострадавших нет, сообщает министерство юстиции Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:38

2022-08-15T12:38

2022-08-15T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли исправительную колонию в ДНР, пострадавших нет, сообщает министерство юстиции Донецкой Народной Республики."Четырнадцатого августа 2022 года, в 19.50 (совпадает с мск), территория государственного бюджетного учреждения "Донецкая исправительная колония государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции Донецкой Народной Республики" подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пострадавших среди личного состава и осужденных нет", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрела колонии повреждены основное и предупредительное ограждения участка №3.Ранее в Минобороны России сообщили, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.

https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс