https://ria.ru/20220815/donbass-1809663370.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и пять снарядов по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:34

2022-08-15T12:34

2022-08-15T12:34

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и пять снарядов по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.В представительстве ДНР добавили, что в 11.45 мск украинские войска также выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс