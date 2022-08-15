Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и пять снарядов по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
В представительстве ДНР добавили, что в 11.45 мск украинские войска также выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".