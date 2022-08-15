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Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до трех человек
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до трех человек - РИА Новости, 15.08.2022
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до трех человек
Число погибших в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:31
2022-08-15T12:31
2022-08-15T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее в штабе сообщали о двух погибших в Куйбышевском районе из-за обстрела со стороны украинских войск.."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Куйбышевском районе Донецка число погибших возросло до 3 человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщало, что украинские войска за 35 минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до трех человек
ДНР: число погибших при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка возросло до трех человек