https://ria.ru/20220815/donbass-1809661499.html

Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до трех человек

Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до трех человек - РИА Новости, 15.08.2022

Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до трех человек

Число погибших в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:31

2022-08-15T12:31

2022-08-15T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возросло до трех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее в штабе сообщали о двух погибших в Куйбышевском районе из-за обстрела со стороны украинских войск.."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Куйбышевском районе Донецка число погибших возросло до 3 человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщало, что украинские войска за 35 минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика