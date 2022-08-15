https://ria.ru/20220815/donbass-1809645951.html
Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск
Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.08.2022
Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск
Жертвой обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск стала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:56
2022-08-15T11:56
2022-08-15T12:39
специальная военная операция на украине
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Жертвой обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск стала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По улице Ленинабадской погибла женщина", — говорится в публикации.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли огонь по Кировскому району в 11:10, выпустив шесть снарядов калибра 152 миллиметра.Это уже третий случай гибели мирных жителей Донецка за сегодняшний день — ранее сообщалось о двух жертвах обстрела Куйбышевского района. Накануне в ДНР погибли четыре человека и 14 получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
https://ria.ru/20220815/donbass-1809598668.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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11:56 15.08.2022 (обновлено: 12:39 15.08.2022)
Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: жительница Кировского района Донецка погибла из-за украинского обстрела