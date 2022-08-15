https://ria.ru/20220815/donbass-1809645951.html

Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск

Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.08.2022

Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны украинских войск

Жертвой обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск стала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:56

2022-08-15T11:56

2022-08-15T12:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донбасс

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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Жертвой обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск стала мирная жительница, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По улице Ленинабадской погибла женщина", — говорится в публикации.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли огонь по Кировскому району в 11:10, выпустив шесть снарядов калибра 152 миллиметра.Это уже третий случай гибели мирных жителей Донецка за сегодняшний день — ранее сообщалось о двух жертвах обстрела Куйбышевского района. Накануне в ДНР погибли четыре человека и 14 получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.

https://ria.ru/20220815/donbass-1809598668.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины