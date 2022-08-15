https://ria.ru/20220815/donbass-1809618545.html

ВСУ за 35 минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 13 снарядов

ВСУ за 35 минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 13 снарядов - РИА Новости, 15.08.2022

ВСУ за 35 минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 13 снарядов

Украинские войска за 35 минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:51

2022-08-15T10:51

2022-08-15T10:51

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 13 снарядов калибром 152 и 155 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09:40 (совпадает с мск) - н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм; 10:15 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика