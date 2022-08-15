https://ria.ru/20220815/donbass-1809604721.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 15.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Донецк и Еленовку, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:53
2022-08-15T09:53
2022-08-15T09:53
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Донецк и Еленовку, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9:20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.В ведомстве добавили, что в 7.20 мск обстрелу подверглась Еленовка, по ней украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку снарядами калибра 152 миллиметра