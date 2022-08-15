https://ria.ru/20220815/donbass-1809598668.html

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз - РИА Новости, 15.08.2022

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 365 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T09:21

2022-08-15T09:21

2022-08-15T09:21

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 365 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ... (выпущено) 365 единиц различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.Также сообщается, что в результате обстрелов были повреждены 56 домостроений в Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Еленовке, Горловке, Зайцево, Ясном, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк (днр)

макеевка

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецк (днр), макеевка, донбасс, донецкая народная республика, днр, вооруженные силы украины