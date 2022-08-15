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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз - РИА Новости, 15.08.2022
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 365 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:21
2022-08-15T09:21
2022-08-15T09:21
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 365 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ... (выпущено) 365 единиц различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.Также сообщается, что в результате обстрелов были повреждены 56 домостроений в Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Еленовке, Горловке, Зайцево, Ясном, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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РИА Новости
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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз
Представительство ДНР: украинские войска за сутки обстреляли территорию республики 65 раз