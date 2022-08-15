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В ДНР четыре человека погибли за сутки в результате украинских обстрелов
В ДНР четыре человека погибли за сутки в результате украинских обстрелов - РИА Новости, 15.08.2022
В ДНР четыре человека погибли за сутки в результате украинских обстрелов
Четыре человека погибли и 14 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:50
2022-08-15T08:50
2022-08-15T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли и 14 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 14 августа до 08.00 15 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 14 мирных жителей получили ранения, из них 1 подорвался на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР четыре человека погибли за сутки в результате украинских обстрелов
Штаб обороны ДНР: четыре человека погибли и 14 ранены за сутки в результате обстрелов ВСУ