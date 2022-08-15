https://ria.ru/20220815/donbass-1809593693.html

В ДНР четыре человека погибли за сутки в результате украинских обстрелов

В ДНР четыре человека погибли за сутки в результате украинских обстрелов - РИА Новости, 15.08.2022

В ДНР четыре человека погибли за сутки в результате украинских обстрелов

Четыре человека погибли и 14 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:50

2022-08-15T08:50

2022-08-15T08:50

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли и 14 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 14 августа до 08.00 15 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 14 мирных жителей получили ранения, из них 1 подорвался на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины