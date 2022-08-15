https://ria.ru/20220815/dokumentalnoekino-1809613762.html

Международный фестиваль документального кино "Докер" открывается в Москве

Международный фестиваль документального кино "Докер" открывается в Москве - РИА Новости, 15.08.2022

Международный фестиваль документального кино "Докер" открывается в Москве

Восьмой международный фестиваль авторского документального кино "Докер" пройдет с 15 по 24 августа в Москве. В течение 10 дней зрители смогут увидеть и обсудить РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:00

2022-08-15T11:00

2022-08-15T11:03

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Восьмой международный фестиваль авторского документального кино "Докер" пройдет с 15 по 24 августа в Москве. В течение 10 дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 65 новых фильмов из 25 стран мира."Докер" состоит из двух программ – полный и короткий метр, по итогам которых международное жюри и зрители вручат призы в восьми номинациях. В программу основного конкурса вошли 10 фильмов из Австрии, Великобритании, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, Перу, Португалии, России и Франции.Фестиваль откроется премьерой фильма-участника основного конкурса "Красная Африка", в котором рассказывается "о парадоксальной тридцатилетней дружбе между черным континентом и СССР".Также хедлайнерами основного конкурса назвали, в частности, российскую картину "Живой", герой которой при помощи скульптур воскрешает память о погибших солдатах Второй мировой войны, историю об отце и дочери и о том, через что приходится пройти иммигрантам и их детям – "Нет пути домой", китайскую киноленту "Мистер Тан", позволяющую взглянуть на реновацию старых китайских городов глазами их обитателей, итальянскую картину "Дети спящего великана", рассказывающую о жизни в маленьком вымирающем городке, затерянном в сердце Италии.В конкурсе коротких метров будет представлено 15 работ, три из которых сделаны российскими кинематографистами – "Сон №9-2380 (ИК-6)" Лидии Риккер, "Инверсия" Михаила Железникова и "Дневник наблюдений за природой и трудовой деятельностью человека" Тимофея Зуброва-Андреева.Параллельно на фестивале будут проходить специальные секции: единственная в мире конкурсная кинопрограмма об IT-технологиях "Let IT Dok!", секция неигровых фильмов для детей и семейного просмотра "DOKer Kids" и программа о ментальном здоровье "Док Терапия".После закрытия фестиваля в киноцентре "Октябрь" показы лучших работ пройдут в кинотеатрах сети "Москино" с 25 по 28 августа.

https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, москино, кинофестиваль, куда сходить , что посмотреть