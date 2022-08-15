https://ria.ru/20220815/dokumentalnoekino-1809613762.html
Международный фестиваль документального кино "Докер" открывается в Москве
Международный фестиваль документального кино "Докер" открывается в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
Международный фестиваль документального кино "Докер" открывается в Москве
Восьмой международный фестиваль авторского документального кино "Докер" пройдет с 15 по 24 августа в Москве. В течение 10 дней зрители смогут увидеть и обсудить РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:00
2022-08-15T11:00
2022-08-15T11:03
культура
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Восьмой международный фестиваль авторского документального кино "Докер" пройдет с 15 по 24 августа в Москве. В течение 10 дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 65 новых фильмов из 25 стран мира."Докер" состоит из двух программ – полный и короткий метр, по итогам которых международное жюри и зрители вручат призы в восьми номинациях. В программу основного конкурса вошли 10 фильмов из Австрии, Великобритании, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, Перу, Португалии, России и Франции.Фестиваль откроется премьерой фильма-участника основного конкурса "Красная Африка", в котором рассказывается "о парадоксальной тридцатилетней дружбе между черным континентом и СССР".Также хедлайнерами основного конкурса назвали, в частности, российскую картину "Живой", герой которой при помощи скульптур воскрешает память о погибших солдатах Второй мировой войны, историю об отце и дочери и о том, через что приходится пройти иммигрантам и их детям – "Нет пути домой", китайскую киноленту "Мистер Тан", позволяющую взглянуть на реновацию старых китайских городов глазами их обитателей, итальянскую картину "Дети спящего великана", рассказывающую о жизни в маленьком вымирающем городке, затерянном в сердце Италии.В конкурсе коротких метров будет представлено 15 работ, три из которых сделаны российскими кинематографистами – "Сон №9-2380 (ИК-6)" Лидии Риккер, "Инверсия" Михаила Железникова и "Дневник наблюдений за природой и трудовой деятельностью человека" Тимофея Зуброва-Андреева.Параллельно на фестивале будут проходить специальные секции: единственная в мире конкурсная кинопрограмма об IT-технологиях "Let IT Dok!", секция неигровых фильмов для детей и семейного просмотра "DOKer Kids" и программа о ментальном здоровье "Док Терапия".После закрытия фестиваля в киноцентре "Октябрь" показы лучших работ пройдут в кинотеатрах сети "Москино" с 25 по 28 августа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москино, кинофестиваль, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Москино, кинофестиваль, куда сходить , что посмотреть
11:00 15.08.2022 (обновлено: 11:03 15.08.2022)
Международный фестиваль документального кино "Докер" открывается в Москве
Международный фестиваль документального кино "Докер" пройдет 15-24 августа в Москве
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Восьмой международный фестиваль авторского документального кино "Докер" пройдет с 15 по 24 августа в Москве. В течение 10 дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 65 новых фильмов из 25 стран мира.
"Докер" состоит из двух программ – полный и короткий метр, по итогам которых международное жюри и зрители вручат призы в восьми номинациях. В программу основного конкурса вошли 10 фильмов из Австрии, Великобритании, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, Перу, Португалии, России и Франции.
Фестиваль откроется премьерой фильма-участника основного конкурса "Красная Африка", в котором рассказывается "о парадоксальной тридцатилетней дружбе между черным континентом и СССР".
Также хедлайнерами основного конкурса назвали, в частности, российскую картину "Живой", герой которой при помощи скульптур воскрешает память о погибших солдатах Второй мировой войны, историю об отце и дочери и о том, через что приходится пройти иммигрантам и их детям – "Нет пути домой", китайскую киноленту "Мистер Тан", позволяющую взглянуть на реновацию старых китайских городов глазами их обитателей, итальянскую картину "Дети спящего великана", рассказывающую о жизни в маленьком вымирающем городке, затерянном в сердце Италии.
В конкурсе коротких метров будет представлено 15 работ, три из которых сделаны российскими кинематографистами – "Сон №9-2380 (ИК-6)" Лидии Риккер, "Инверсия" Михаила Железникова и "Дневник наблюдений за природой и трудовой деятельностью человека" Тимофея Зуброва-Андреева.
Параллельно на фестивале будут проходить специальные секции: единственная в мире конкурсная кинопрограмма об IT-технологиях "Let IT Dok!", секция неигровых фильмов для детей и семейного просмотра "DOKer Kids" и программа о ментальном здоровье "Док Терапия".
"Нововведением фестиваля этого года стала программа отечественного кино "Док Станция", которая представит девять неординарных историй, снятых в самых разных регионах страны", – отмечают организаторы смотра.
После закрытия фестиваля в киноцентре "Октябрь" показы лучших работ пройдут в кинотеатрах сети "Москино" с 25 по 28 августа.