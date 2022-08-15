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Путин: российские военные шаг за шагом освобождают землю Донбасса

Путин: российские военные шаг за шагом освобождают землю Донбасса - РИА Новости, 15.08.2022

Путин: российские военные шаг за шагом освобождают землю Донбасса

Российские военные четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:02

2022-08-15T15:02

2022-08-15T16:52

безопасность

форум "армия-2022"

владимир путин

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

вооруженные силы рф

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Российские военные четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республик. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса", - сказал Путин в ходе форума "Армия – 2022".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Шаг за шагом освобождают землю Донбасса" – Путин о российских военных Российские военные четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. 2022-08-15T15:02 true PT0M21S

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Ольга Фомченкова

безопасность, форум "армия-2022", владимир путин, украина, донбасс, вооруженные силы рф