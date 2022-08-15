https://ria.ru/20220815/armiya-1809731758.html
Путин: российские военные шаг за шагом освобождают землю Донбасса
Путин: российские военные шаг за шагом освобождают землю Донбасса - РИА Новости, 15.08.2022
Путин: российские военные шаг за шагом освобождают землю Донбасса
Российские военные четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:02
2022-08-15T15:02
2022-08-15T16:52
безопасность
форум "армия-2022"
владимир путин
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
вооруженные силы рф
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Российские военные четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республик. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса", - сказал Путин в ходе форума "Армия – 2022".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Шаг за шагом освобождают землю Донбасса" – Путин о российских военных
Российские военные четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.
2022-08-15T15:02
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, форум "армия-2022", владимир путин, украина, донбасс, вооруженные силы рф
Безопасность, Форум "Армия-2022", Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Вооруженные силы РФ
15:02 15.08.2022 (обновлено: 16:52 15.08.2022)
Путин: российские военные шаг за шагом освобождают землю Донбасса
Путин: российские военные четко выполняют задачи СВО, освобождая землю Донбасса