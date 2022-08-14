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Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии - РИА Новости, 14.08.2022
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Шоубиз
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Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии
Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии - РИА Новости, 14.08.2022
Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии
Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии и является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию ягод, сообщают... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:56
2022-08-14T13:57
шоубиз
общество
руки вверх! (группа)
сергей жуков
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии и является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию ягод, сообщают власти республики."Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии. Идея выращивать и продавать ягоды пришла, когда он путешествовал с семьей по республике", - сообщают власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что Жуков является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию клубники.Также в соцсети опубликовано видео, где Жуков с семьей собирает клубнику.
республика карелия
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общество, руки вверх! (группа), сергей жуков, республика карелия
Шоубиз, Общество, Руки Вверх! (группа), Сергей Жуков, Республика Карелия
13:56 14.08.2022 (обновлено: 13:57 14.08.2022)
 
Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии

Власти Карелии рассказали о покупке лидером группы "Руки вверх" Жуковым плантации клубники

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСолист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии и является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию ягод, сообщают власти республики.
"Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии. Идея выращивать и продавать ягоды пришла, когда он путешествовал с семьей по республике", - сообщают власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что Жуков является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию клубники.
Также в соцсети опубликовано видео, где Жуков с семьей собирает клубнику.
 
ШоубизОбществоРуки Вверх! (группа)Сергей ЖуковРеспублика Карелия
 
 
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