https://ria.ru/20220814/zhukov-1809491581.html
Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии
Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии - РИА Новости, 14.08.2022
Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии
Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии и является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию ягод, сообщают... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:56
2022-08-14T13:56
2022-08-14T13:57
шоубиз
общество
руки вверх! (группа)
сергей жуков
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии и является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию ягод, сообщают власти республики."Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии. Идея выращивать и продавать ягоды пришла, когда он путешествовал с семьей по республике", - сообщают власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что Жуков является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию клубники.Также в соцсети опубликовано видео, где Жуков с семьей собирает клубнику.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, руки вверх! (группа), сергей жуков, республика карелия
Шоубиз, Общество, Руки Вверх! (группа), Сергей Жуков, Республика Карелия
13:56 14.08.2022 (обновлено: 13:57 14.08.2022)
Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии
Власти Карелии рассказали о покупке лидером группы "Руки вверх" Жуковым плантации клубники
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости.
Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии и является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию ягод, сообщают
власти республики.
"Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии. Идея выращивать и продавать ягоды пришла, когда он путешествовал с семьей по республике", - сообщают власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что Жуков является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию клубники.
Также в соцсети опубликовано видео, где Жуков с семьей собирает клубнику.