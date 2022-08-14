https://ria.ru/20220814/zhukov-1809491581.html

Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии

Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии - РИА Новости, 14.08.2022

Лидер группы "Руки вверх" Жуков купил плантацию клубники в Карелии

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии и является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию ягод, сообщают... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:56

2022-08-14T13:56

2022-08-14T13:57

шоубиз

общество

руки вверх! (группа)

сергей жуков

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии и является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию ягод, сообщают власти республики."Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии. Идея выращивать и продавать ягоды пришла, когда он путешествовал с семьей по республике", - сообщают власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что Жуков является одним из соучредителей карельской компании по выращиванию клубники.Также в соцсети опубликовано видео, где Жуков с семьей собирает клубнику.

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, руки вверх! (группа), сергей жуков, республика карелия