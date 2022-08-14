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Судно Razoni с украинским зерном приближается к сирийскому порту, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022
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Судно Razoni с украинским зерном приближается к сирийскому порту, пишут СМИ
Судно Razoni с украинским зерном приближается к сирийскому порту, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022
Судно Razoni с украинским зерном приближается к сирийскому порту, пишут СМИ
Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле "продуктовой сделки", сухогруз Razoni, приближается к сирийскому порту Тартус, передает... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T14:11
2022-08-14T14:11
экономика
украина
турция
россия
оон
сирия
тартус (город)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле "продуктовой сделки", сухогруз Razoni, приближается к сирийскому порту Тартус, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в судоходной отрасли.В пятницу сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic сообщал, что сухогруз Razoni покинул турецкий порт Мерсин и направляется в сторону Египта."Как сообщили Рейтер два источника в судоходной отрасли, первое судно, покинувшее Украину в рамках сделки при посредничестве ООН, приближалось в воскресенье к сирийскому порту Тартус", - говорится в сообщении агентства.Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе, в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html
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экономика, украина, турция, россия, оон, сирия, тартус (город)
Экономика, Украина, Турция, Россия, ООН, Сирия, Тартус (город)
14:11 14.08.2022
 
Судно Razoni с украинским зерном приближается к сирийскому порту, пишут СМИ

Рейтер: судно Razoni с украинским зерном приближается к сирийскому порту Тартус

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni с украинским зерном
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni с украинским зерном. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле "продуктовой сделки", сухогруз Razoni, приближается к сирийскому порту Тартус, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в судоходной отрасли.
В пятницу сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic сообщал, что сухогруз Razoni покинул турецкий порт Мерсин и направляется в сторону Египта.
Сухогруз M/V Rojen под флагом Мальты, перевозящий зерно из Украины, в проливе Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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МИД: суда с украинским зерном идут не в Африку, а в западные порты
"Как сообщили Рейтер два источника в судоходной отрасли, первое судно, покинувшее Украину в рамках сделки при посредничестве ООН, приближалось в воскресенье к сирийскому порту Тартус", - говорится в сообщении агентства.
Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе, в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.
Сбор урожая зерновых в Волновахском районе Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 18:01
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В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 01:56
Раскрыты подробности продуктовой сделки
 
ЭкономикаУкраинаТурцияРоссияООНСирияТартус (город)
 
 
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