https://ria.ru/20220814/zerno-1809493775.html

Судно Razoni с украинским зерном приближается к сирийскому порту, пишут СМИ

Судно Razoni с украинским зерном приближается к сирийскому порту, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022

Судно Razoni с украинским зерном приближается к сирийскому порту, пишут СМИ

Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле "продуктовой сделки", сухогруз Razoni, приближается к сирийскому порту Тартус, передает... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T14:11

2022-08-14T14:11

2022-08-14T14:11

экономика

украина

турция

россия

оон

сирия

тартус (город)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле "продуктовой сделки", сухогруз Razoni, приближается к сирийскому порту Тартус, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в судоходной отрасли.В пятницу сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic сообщал, что сухогруз Razoni покинул турецкий порт Мерсин и направляется в сторону Египта."Как сообщили Рейтер два источника в судоходной отрасли, первое судно, покинувшее Украину в рамках сделки при посредничестве ООН, приближалось в воскресенье к сирийскому порту Тартус", - говорится в сообщении агентства.Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тысячами тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе, в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220811/zerno-1808811520.html

https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html

https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html

украина

турция

россия

сирия

тартус (город)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, турция, россия, оон, сирия, тартус (город)