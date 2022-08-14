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У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.08.2022
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У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.08.2022
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T08:10
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в мире
индонезия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в субботу в 02.47 по времени UTC (05.47 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 160 километрах к северо-западу от города Тернате на одноименном острове, входящем в состав Молуккских островах. Очаг залегал на глубине 30,5 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html
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в мире, индонезия
В мире, Индонезия
08:10 14.08.2022 (обновлено: 08:42 14.08.2022)
 
У побережья Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии

© РИА Новости / Михаил ЦыгановОкеанский прибой
Океанский прибой - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Океанский прибой. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в субботу в 02.47 по времени UTC (05.47 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 160 километрах к северо-западу от города Тернате на одноименном острове, входящем в состав Молуккских островах. Очаг залегал на глубине 30,5 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Последствия землетрясения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 20:07
Крупные землетрясения в мире в 2021-2022 годах
 
В миреИндонезия
 
 
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