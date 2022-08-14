https://ria.ru/20220814/zemletryasenie-1809457021.html
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.08.2022
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T08:10
2022-08-14T08:10
2022-08-14T08:42
в мире
индонезия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в субботу в 02.47 по времени UTC (05.47 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 160 километрах к северо-западу от города Тернате на одноименном острове, входящем в состав Молуккских островах. Очаг залегал на глубине 30,5 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html
индонезия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия
08:10 14.08.2022 (обновлено: 08:42 14.08.2022)
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии