https://ria.ru/20220814/zemletryasenie-1809457021.html

У побережья Индонезии произошло землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.08.2022

У побережья Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T08:10

2022-08-14T08:10

2022-08-14T08:42

в мире

индонезия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в субботу в 02.47 по времени UTC (05.47 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 160 километрах к северо-западу от города Тернате на одноименном острове, входящем в состав Молуккских островах. Очаг залегал на глубине 30,5 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html

индонезия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индонезия