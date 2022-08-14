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Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/zaporozhe-1809486372.html
Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом
Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом - РИА Новости, 14.08.2022
Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у властей региона есть доказательства обстрела Запорожской атомной... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:33
2022-08-14T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у властей региона есть доказательства обстрела Запорожской атомной электростанции и Энергодара украинскими войсками.Украинские войска в субботу вновь обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщил Рогов."Есть снимки, есть доказательства, есть образцы – обломки американской высокоточной ракеты GMRLS, есть... признание заместителя главного управления разведки режима Зеленского по поводу того, что все целеуказания наводящихся ракет и точных снарядов с GPS наведением ставят только американцы. От себя скажу, что помимо них это еще делают британцы на линии боевого соприкосновения", - заявил Рогов в эфире радио КП.По его словам, установлены вплоть до фамилий военнослужащие украинских войск, обстреливающие АЭС и Энергодар."Конкретно – 45-ой артиллерийской бригады из города Марганца – с огневых позиций наносят эти удары. Это снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, ударные беспилотники польского производства, РСЗО – у нас это (доказательства) все есть", - сказал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
https://ria.ru/20220813/pushkov-1809319169.html
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энергодар
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в мире, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
13:33 14.08.2022
 
Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом

Член ВГА Рогов перечислил доказательства обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками

Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у властей региона есть доказательства обстрела Запорожской атомной электростанции и Энергодара украинскими войсками.
Украинские войска в субботу вновь обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщил Рогов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00
Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
"Есть снимки, есть доказательства, есть образцы – обломки американской высокоточной ракеты GMRLS, есть... признание заместителя главного управления разведки режима Зеленского по поводу того, что все целеуказания наводящихся ракет и точных снарядов с GPS наведением ставят только американцы. От себя скажу, что помимо них это еще делают британцы на линии боевого соприкосновения", - заявил Рогов в эфире радио КП.
По его словам, установлены вплоть до фамилий военнослужащие украинских войск, обстреливающие АЭС и Энергодар.
"Конкретно – 45-ой артиллерийской бригады из города Марганца – с огневых позиций наносят эти удары. Это снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, ударные беспилотники польского производства, РСЗО – у нас это (доказательства) все есть", - сказал Рогов.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 02:42
Пушкова шокировала позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
12 августа, 15:53
В ДНР назвали цель обстрелов Киевом ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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