https://ria.ru/20220814/zaporozhe-1809486372.html

Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом

Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом - РИА Новости, 14.08.2022

Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у властей региона есть доказательства обстрела Запорожской атомной... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:33

2022-08-14T13:33

2022-08-14T13:33

специальная военная операция на украине

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энергодар

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у властей региона есть доказательства обстрела Запорожской атомной электростанции и Энергодара украинскими войсками.Украинские войска в субботу вновь обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщил Рогов."Есть снимки, есть доказательства, есть образцы – обломки американской высокоточной ракеты GMRLS, есть... признание заместителя главного управления разведки режима Зеленского по поводу того, что все целеуказания наводящихся ракет и точных снарядов с GPS наведением ставят только американцы. От себя скажу, что помимо них это еще делают британцы на линии боевого соприкосновения", - заявил Рогов в эфире радио КП.По его словам, установлены вплоть до фамилий военнослужащие украинских войск, обстреливающие АЭС и Энергодар."Конкретно – 45-ой артиллерийской бригады из города Марганца – с огневых позиций наносят эти удары. Это снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, ударные беспилотники польского производства, РСЗО – у нас это (доказательства) все есть", - сказал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220813/pushkov-1809319169.html

https://ria.ru/20220812/zaes-1809193019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, вооруженные силы украины