https://ria.ru/20220814/zaporozhe-1809486372.html
Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом
Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом - РИА Новости, 14.08.2022
Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у властей региона есть доказательства обстрела Запорожской атомной... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:33
2022-08-14T13:33
2022-08-14T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у властей региона есть доказательства обстрела Запорожской атомной электростанции и Энергодара украинскими войсками.Украинские войска в субботу вновь обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщил Рогов."Есть снимки, есть доказательства, есть образцы – обломки американской высокоточной ракеты GMRLS, есть... признание заместителя главного управления разведки режима Зеленского по поводу того, что все целеуказания наводящихся ракет и точных снарядов с GPS наведением ставят только американцы. От себя скажу, что помимо них это еще делают британцы на линии боевого соприкосновения", - заявил Рогов в эфире радио КП.По его словам, установлены вплоть до фамилий военнослужащие украинских войск, обстреливающие АЭС и Энергодар."Конкретно – 45-ой артиллерийской бригады из города Марганца – с огневых позиций наносят эти удары. Это снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, ударные беспилотники польского производства, РСЗО – у нас это (доказательства) все есть", - сказал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
https://ria.ru/20220813/pushkov-1809319169.html
https://ria.ru/20220812/zaes-1809193019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Запорожские власти рассказали о доказательствах обстрела ЗАЭС Киевом
Член ВГА Рогов перечислил доказательства обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил
, что у властей региона есть доказательства обстрела Запорожской атомной электростанции и Энергодара украинскими войсками.
Украинские войска в субботу вновь обстреляли город Энергодар
и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщил Рогов.
"Есть снимки, есть доказательства, есть образцы – обломки американской высокоточной ракеты GMRLS, есть... признание заместителя главного управления разведки режима Зеленского по поводу того, что все целеуказания наводящихся ракет и точных снарядов с GPS наведением ставят только американцы. От себя скажу, что помимо них это еще делают британцы на линии боевого соприкосновения", - заявил Рогов в эфире радио КП.
По его словам, установлены вплоть до фамилий военнослужащие украинских войск, обстреливающие АЭС и Энергодар.
"Конкретно – 45-ой артиллерийской бригады из города Марганца – с огневых позиций наносят эти удары. Это снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, ударные беспилотники польского производства, РСЗО – у нас это (доказательства) все есть", - сказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области
и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину
от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.