Спецоперация, 14 августа: ВС России освободили село в Харьковской области
ВС России полностью освободили село Уды в Харьковской области
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России во время обезвреживания моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России во время обезвреживания моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в результате наступательных действий полностью освободили населенный пункт в Харьковской области, уничтожили за сутки до 240 националистов, а также пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Ход операции
В воскресенье в МО РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ в ходе наступления освободили Уды в Харьковской области.
Кроме того, ВС РФ уничтожили украинские РЛС и склад с вооружением в Николаевской области, а также три склада в ДНР и Кировоградской области, сообщили в министерстве.
В ДНР российские вооруженные силы уничтожили за сутки до 240 националистов, а также пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.
В оборонном ведомстве сообщили, что ВКС РФ нанесли удары по 63-й механизированной бригаде украинских войск в Херсонской области, в результате которых уничтожены 35 боевиков и 15 единиц техники.
В общей сложности в ходе спецоперации уничтожены уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
Запорожская АЭС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в воскресенье, что Россия "бьется" за то, чтобы допустить специалистов из МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но Запад делает все, чтобы этого не случилось.
Она также упомянула недавно прошедший Совбез ООН и выступление на нем украинской делегации.
"Они сказали, что находящиеся поблизости русские солдаты чуть ли не в сами себя стреляют. Договорились до того, чтобы эти пассажи даже никто не стал комментировать... Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия", - отметила Захарова.