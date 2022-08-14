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Спецоперация, 14 августа: ВС России освободили село в Харьковской области - РИА Новости, 14.08.2022
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Спецоперация, 14 августа: ВС России освободили село в Харьковской области
Спецоперация, 14 августа: ВС России освободили село в Харьковской области - РИА Новости, 14.08.2022
Спецоперация, 14 августа: ВС России освободили село в Харьковской области
Российские Вооруженные силы в результате наступательных действий полностью освободили населенный пункт в Харьковской области, уничтожили за сутки до 240... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T20:44
2022-08-14T20:44
мария захарова
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
войска воздушно-космической обороны
магатэ
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в результате наступательных действий полностью освободили населенный пункт в Харьковской области, уничтожили за сутки до 240 националистов, а также пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Ход операцииВ воскресенье в МО РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ в ходе наступления освободили Уды в Харьковской области.По информации российского военного ведомства, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ были уничтожены украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 в ДНР.Кроме того, ВС РФ уничтожили украинские РЛС и склад с вооружением в Николаевской области, а также три склада в ДНР и Кировоградской области, сообщили в министерстве.В ДНР российские вооруженные силы уничтожили за сутки до 240 националистов, а также пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.В оборонном ведомстве сообщили, что ВКС РФ нанесли удары по 63-й механизированной бригаде украинских войск в Херсонской области, в результате которых уничтожены 35 боевиков и 15 единиц техники.В общей сложности в ходе спецоперации уничтожены уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.Запорожская АЭСОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в воскресенье, что Россия "бьется" за то, чтобы допустить специалистов из МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но Запад делает все, чтобы этого не случилось.Она также упомянула недавно прошедший Совбез ООН и выступление на нем украинской делегации."Они сказали, что находящиеся поблизости русские солдаты чуть ли не в сами себя стреляют. Договорились до того, чтобы эти пассажи даже никто не стал комментировать... Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
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мария захарова, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, магатэ
Мария Захарова, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны, МАГАТЭ
20:44 14.08.2022
 
Спецоперация, 14 августа: ВС России освободили село в Харьковской области

ВС России полностью освободили село Уды в Харьковской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России во время обезвреживания моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России во время обезвреживания моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости
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Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России во время обезвреживания моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в результате наступательных действий полностью освободили населенный пункт в Харьковской области, уничтожили за сутки до 240 националистов, а также пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Ход операции

В воскресенье в МО РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ в ходе наступления освободили Уды в Харьковской области.
По информации российского военного ведомства, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ были уничтожены украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 в ДНР.
Кроме того, ВС РФ уничтожили украинские РЛС и склад с вооружением в Николаевской области, а также три склада в ДНР и Кировоградской области, сообщили в министерстве.
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В ДНР российские вооруженные силы уничтожили за сутки до 240 националистов, а также пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.
В оборонном ведомстве сообщили, что ВКС РФ нанесли удары по 63-й механизированной бригаде украинских войск в Херсонской области, в результате которых уничтожены 35 боевиков и 15 единиц техники.
В общей сложности в ходе спецоперации уничтожены уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

Запорожская АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в воскресенье, что Россия "бьется" за то, чтобы допустить специалистов из МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но Запад делает все, чтобы этого не случилось.
Она также упомянула недавно прошедший Совбез ООН и выступление на нем украинской делегации.
"Они сказали, что находящиеся поблизости русские солдаты чуть ли не в сами себя стреляют. Договорились до того, чтобы эти пассажи даже никто не стал комментировать... Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия", - отметила Захарова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Мария ЗахароваРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВойска воздушно-космической обороныМАГАТЭ
 
 
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