https://ria.ru/20220814/spetsoperatsiya-1809554912.html

Спецоперация, 14 августа: ВС России освободили село в Харьковской области

Спецоперация, 14 августа: ВС России освободили село в Харьковской области - РИА Новости, 14.08.2022

Спецоперация, 14 августа: ВС России освободили село в Харьковской области

Российские Вооруженные силы в результате наступательных действий полностью освободили населенный пункт в Харьковской области, уничтожили за сутки до 240... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T20:44

2022-08-14T20:44

2022-08-14T20:44

мария захарова

россия

харьковская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

войска воздушно-космической обороны

магатэ

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в результате наступательных действий полностью освободили населенный пункт в Харьковской области, уничтожили за сутки до 240 националистов, а также пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Ход операцииВ воскресенье в МО РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ в ходе наступления освободили Уды в Харьковской области.По информации российского военного ведомства, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ были уничтожены украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 в ДНР.Кроме того, ВС РФ уничтожили украинские РЛС и склад с вооружением в Николаевской области, а также три склада в ДНР и Кировоградской области, сообщили в министерстве.В ДНР российские вооруженные силы уничтожили за сутки до 240 националистов, а также пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.В оборонном ведомстве сообщили, что ВКС РФ нанесли удары по 63-й механизированной бригаде украинских войск в Херсонской области, в результате которых уничтожены 35 боевиков и 15 единиц техники.В общей сложности в ходе спецоперации уничтожены уже более 4,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.Запорожская АЭСОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в воскресенье, что Россия "бьется" за то, чтобы допустить специалистов из МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но Запад делает все, чтобы этого не случилось.Она также упомянула недавно прошедший Совбез ООН и выступление на нем украинской делегации."Они сказали, что находящиеся поблизости русские солдаты чуть ли не в сами себя стреляют. Договорились до того, чтобы эти пассажи даже никто не стал комментировать... Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мария захарова, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, магатэ