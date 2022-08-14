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Посольство России выразило соболезнования после взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 14.08.2022
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Посольство России выразило соболезнования после взрыва в ТЦ в Ереване
Посольство России выразило соболезнования после взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 14.08.2022
Посольство России выразило соболезнования после взрыва в ТЦ в Ереване
Посольство РФ в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва в торговом центре в Ереване. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:42
2022-08-14T21:56
в мире
армения
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва в торговом центре в Ереване."Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего сегодня днём взрыва на территории торгового центра "Сурмалу". Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении на странице посольства в соцсетях.Ранее МЧС Армении сообщило о трех погибших в результате взрыва, по данным минздрава 61 человек пострадал.
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в мире, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на рынке в ереване
В мире, Армения, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на рынке в Ереване
21:42 14.08.2022 (обновлено: 21:56 14.08.2022)
 
Посольство России выразило соболезнования после взрыва в ТЦ в Ереване

Посольство России в Армении выразило соболезнования после взрыва в ТЦ в Ереване

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкВ ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
В ТЦ Сурмалу в Ереване произошёл взрыв - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
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В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва в торговом центре в Ереване.
"Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего сегодня днём взрыва на территории торгового центра "Сурмалу". Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении на странице посольства в соцсетях.
Ранее МЧС Армении сообщило о трех погибших в результате взрыва, по данным минздрава 61 человек пострадал.
Сотрудники МЧС на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 13:37
Момент взрыва в торговом центре в Ереване попал на видео
 
В миреАрменияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на рынке в Ереване
 
 
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