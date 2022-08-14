https://ria.ru/20220814/soboleznovaniya-1809561563.html

Посольство России выразило соболезнования после взрыва в ТЦ в Ереване

Посольство России выразило соболезнования после взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 14.08.2022

Посольство России выразило соболезнования после взрыва в ТЦ в Ереване

Посольство РФ в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва в торговом центре в Ереване. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T21:42

2022-08-14T21:42

2022-08-14T21:56

в мире

армения

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 14 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва в торговом центре в Ереване."Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего сегодня днём взрыва на территории торгового центра "Сурмалу". Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении на странице посольства в соцсетях.Ранее МЧС Армении сообщило о трех погибших в результате взрыва, по данным минздрава 61 человек пострадал.

https://ria.ru/20220814/erevan-1809487200.html

армения

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, армения, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на рынке в ереване