https://ria.ru/20220814/rynki-1809525385.html

Крупные ЧП на рынках в мире в 2021 — 2022 годах

Крупные ЧП на рынках в мире в 2021 — 2022 годах - РИА Новости, 14.08.2022

Крупные ЧП на рынках в мире в 2021 — 2022 годах

14 августа в Ереване (Армения) в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов. В результате происшествия один человек погиб, 51 ранен. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T17:36

2022-08-14T17:36

2022-08-14T17:36

в мире

взрыв на рынке в ереване

самара

ирак

иран

армения

сомали

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809492949_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_bcdf471157c68f073ce2c728ea3c6ce1.jpg

202214 августа в Ереване (Армения) в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов. В результате происшествия один человек погиб, 51 ранен.21 июля произошел пожар на Центральном рынке в Хабаровске. Его площадь составила 900 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние торговые павильоны. Информации о пострадавших не поступало (РИА Новости, 21 июля 2022, 07:54).5 июля на самом большом рынке Киргизии "Дордой", расположенном в пригороде Бишкека, загорелись двухэтажные контейнеры, в которых были расположены точки общепита и магазины одежды. Общая площадь пожара составили порядка 1000 квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет.9 июня произошел крупный пожар на втором этаже рынка строительных материалов в городе Ханчжоу китайской восточной провинции Чжэцзян. В результате происшествия пострадали пять человек (РИА Новости, 09 июня 2022, 07:49).26 мая пять человек, в том числе ребенок, погибли, еще 28 получили ранения в результате взрыва гранаты на рыбном рынке в городе Адене - административном центре южного Йемена.16 мая на рынке вблизи мечети в пакистанском городе Карачи взорвалось взрывное устройство, установленное в мотоцикле. В результате происшествия погибла женщина, еще 11 человек пострадали, были повреждены полицейский автомобиль и ряд других транспортных средств. Взрыв также привел к пожару, который самостоятельно потушили местные жители (РИА Новости, 16 мая 2022, 22:39).6 мая во Владикавказе (Северная Осетия) возник пожар на рынке "Викалина". Горели три вещевых ангара. Пожар был локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Пострадали два человека.26 марта в Магнитогорске Челябинской области на территории вещевого рынка загорелась кровля торговых павильонов на площади одна тысяча квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 75 человек и 23 единицы техники. Информации о погибших и травмированных не поступало.5 марта в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии на территории рынка загорелась кровля двухэтажного магазина на площади 150 квадратных метров. Позже площадь пожара выросла до 900 квадратных метров. После ликвидации открытого горения на месте происшествия обнаружили тело женщины (РИА Новости, 09 июня 2022, 07:49).7 февраля пожар и сильное задымление возникли на самом крупном строительном рынке в Тбилиси (Грузия) "Элиава". Огонь вспыхнул на складе одного из торговых центров. Пожар распространился примерно на 1- 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет (РИА Новости, 07 февраля 2022, 15:19).5 февраля шесть человек пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства на рынке в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Инцидент произошел недалеко от штаб-квартиры полиции в городе Бени. По словам очевидцев, бомба была заложена перед лавкой старьевщика (РИА Новости, 05 февраля 2022, 17:10).202123 декабря два человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на одном из местных рынков в иранской столице Тегеране. Инцидент произошел в результате взрыва баллона (РИА Новости, 23 декабря 2021, 16:51).18 декабря один человек погиб и десять пострадали при взрыве на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта. Представитель отдела по борьбе с терроризмом сообщил, что взрыв был вызван взрывчатым веществом, установленным на мотоцикле.13 декабря в Санкт-Петербурге загорелись ангары на территории вещевого рынка. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено 13 единиц техники и 62 человека личного состава.7 декабря в Самаре загорелись торговые павильоны на рынке. Возгорание было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.26 октября во Владивостоке загорелся Некрасовский рынок. По данным МЧС, огнем была охвачена большая часть одноэтажного рынка. Пожар локализовали на 700 квадратных метрах. Были эвакуированы 70 человек, спасены 10 человек. Никто не пострадал. По словам очевидцев, пожар начался с замыкания электропроводки.29 сентября пожар вспыхнул на складе тканей на территории одного из рынков сирийской столицы Дамаска. В результате него погиб один пожарный, еще два человека пострадали от удушья, и полностью сгорели шесть магазинов (РИА Новости, 29 сентября 2021, 15:15).8 сентября около 2,5 тысячи квадратных метров торговых площадей сгорело в пожаре на центральном рынке в киргизском городе Кызыл-Кия. Вначале загорелся магазин тканей, потом пламя перекинулось на соседние торговые павильоны. Пострадавших нет.19 июля взрыв произошел на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде (Ирак). Его жертвами стали 30 человек, ранения получили более 50. Иракские силовики заявили, что на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.2 июня в Барнауле на территории ярмарки загорелась крыша административного здания. Пожар был локализован на площади 850 квадратных метров. Из здания были эвакуированы сто человек. Информация о пострадавших не поступала.28 мая три человека погибли, еще семь получили ранения в результате подрыва бомбы на рынке в центре города Байдабо на юго-западе Сомали (РИА Новости, 28 мая 2021, 19:04).26 мая пожар вспыхнул на рынке в Бардинском районе Азербайджана. Из всей площади рынка на территории села Гюльогуллар в пять тысяч квадратных метров огонь охватил 2,1 тысячи. В результате пожара сгорело 88 магазинов. Жертв удалось избежать. 17 февраля на рынке в Самаре загорелся торговый павильон. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. По данным ГУМЧС, погибших и пострадавших нет.16 февраля на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны. Пожар локализовали на двух тысячах квадратных метров. С рынка эвакуировали около 150 человек. В результате пожара погибла женщина, еще трое пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

самара

ирак

иран

армения

сомали

киргизия

магнитогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, взрыв на рынке в ереване, самара, ирак, иран, армения, сомали, киргизия, магнитогорск