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В ЛНР вспыхнул крупный пожар в районе деревни Терновое - РИА Новости, 14.08.2022
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В ЛНР вспыхнул крупный пожар в районе деревни Терновое
В ЛНР вспыхнул крупный пожар в районе деревни Терновое - РИА Новости, 14.08.2022
В ЛНР вспыхнул крупный пожар в районе деревни Терновое
Крупный пожар бушует в районе деревни Терновое в ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:30
2022-08-14T15:30
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Крупный пожар бушует в районе деревни Терновое в ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости.По данным пожарной службы Луганска, на место направлена техника спасательных служб. Причины возгорания уточняются.
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в мире, луганск, луганская народная республика
В мире, Луганск, Луганская Народная Республика
15:30 14.08.2022
 
В ЛНР вспыхнул крупный пожар в районе деревни Терновое

Крупный пожар бушует в районе деревни Терновое в ЛНР, причины возгорания уточняются

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Крупный пожар бушует в районе деревни Терновое в ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
По данным пожарной службы Луганска, на место направлена техника спасательных служб. Причины возгорания уточняются.
 
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