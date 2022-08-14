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В ЛНР вспыхнул крупный пожар в районе деревни Терновое
В ЛНР вспыхнул крупный пожар в районе деревни Терновое - РИА Новости, 14.08.2022
В ЛНР вспыхнул крупный пожар в районе деревни Терновое
Крупный пожар бушует в районе деревни Терновое в ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:30
2022-08-14T15:30
2022-08-14T15:30
в мире
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Крупный пожар бушует в районе деревни Терновое в ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости.По данным пожарной службы Луганска, на место направлена техника спасательных служб. Причины возгорания уточняются.
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, луганская народная республика
В мире, Луганск, Луганская Народная Республика
В ЛНР вспыхнул крупный пожар в районе деревни Терновое
Крупный пожар бушует в районе деревни Терновое в ЛНР, причины возгорания уточняются