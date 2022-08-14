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В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре

В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 14.08.2022

В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре

Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба главка МЧС по региону. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:48

2022-08-14T09:48

2022-08-14T09:48

происшествия

красноярский край

курагинский район

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КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.В ведомстве уточнили, что один мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Отмечается, что пожар произошел рано утром в воскресенье в 20 километрах восточнее населенного пункта Жаровск. На тушении работали 15 человек и восемь единиц техники.По информации регионального главка МВД, женщина была 1987 года рождения, а дети 2011, 2013, 2018 годов рождения. В региональном главке СК заявили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

красноярский край

курагинский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, курагинский район