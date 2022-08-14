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В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре
В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 14.08.2022
В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре
Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба главка МЧС по региону. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:48
2022-08-14T09:48
2022-08-14T09:48
происшествия
красноярский край
курагинский район
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КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.В ведомстве уточнили, что один мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Отмечается, что пожар произошел рано утром в воскресенье в 20 километрах восточнее населенного пункта Жаровск. На тушении работали 15 человек и восемь единиц техники.По информации регионального главка МВД, женщина была 1987 года рождения, а дети 2011, 2013, 2018 годов рождения. В региональном главке СК заявили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, курагинский район
Происшествия, Красноярский край, Курагинский район
В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре
Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме на юге Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости.
Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщила
пресс-служба главка МЧС по региону.
"В результате пожара в частном жилом доме погибли на пожаре трое детей и один взрослый - женщина", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что один мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Отмечается, что пожар произошел рано утром в воскресенье в 20 километрах восточнее населенного пункта Жаровск. На тушении работали 15 человек и восемь единиц техники.
По информации регионального главка МВД, женщина была 1987 года рождения, а дети 2011, 2013, 2018 годов рождения. В региональном главке СК заявили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.