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В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 14.08.2022
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В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре
В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 14.08.2022
В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре
Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба главка МЧС по региону. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:48
2022-08-14T09:48
происшествия
красноярский край
курагинский район
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КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.В ведомстве уточнили, что один мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Отмечается, что пожар произошел рано утром в воскресенье в 20 километрах восточнее населенного пункта Жаровск. На тушении работали 15 человек и восемь единиц техники.По информации регионального главка МВД, женщина была 1987 года рождения, а дети 2011, 2013, 2018 годов рождения. В региональном главке СК заявили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
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происшествия, красноярский край, курагинский район
Происшествия, Красноярский край, Курагинский район
09:48 14.08.2022
 
В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре

Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме на юге Красноярского края

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли при пожаре в Курагинском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.
"В результате пожара в частном жилом доме погибли на пожаре трое детей и один взрослый - женщина", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что один мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Отмечается, что пожар произошел рано утром в воскресенье в 20 километрах восточнее населенного пункта Жаровск. На тушении работали 15 человек и восемь единиц техники.
По информации регионального главка МВД, женщина была 1987 года рождения, а дети 2011, 2013, 2018 годов рождения. В региональном главке СК заявили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
 
ПроисшествияКрасноярский крайКурагинский район
 
 
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