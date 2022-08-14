https://ria.ru/20220814/pogoda-1809502379.html

Москвичам пообещали "жару не по сезону" на следующей неделе

Москвичам пообещали "жару не по сезону" на следующей неделе - РИА Новости, 14.08.2022

Москвичам пообещали "жару не по сезону" на следующей неделе

В Москве на предстоящей неделе сохранится не по сезону знойная погода до плюс 31, лишь в пятницу ожидаются мозаичные скоротечные грозовые дожди, сообщил РИА... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T15:16

2022-08-14T15:16

2022-08-14T15:17

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738747549_0:121:3037:1830_1920x0_80_0_0_dac44eefa7006135bd1d757ab3f2e215.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В Москве на предстоящей неделе сохранится не по сезону знойная погода до плюс 31, лишь в пятницу ожидаются мозаичные скоротечные грозовые дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Август 2022 года в Центральной России идет по графику среднемесячной температуры, как самый теплый текущим летом - плюс 21,1, хотя по климату сезона это должен быть наиболее прохладный месяц. Такое температурное первенство сохранится и на предстоящей неделе. С понедельник до четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона снова ждут погожие летние и не по сезону теплые деньки с температурным фоном на 5-7 градусов выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец.По его словам, ночами воздух не будет остывать ниже плюс 12 - плюс 17, в разгар дня воздух прогреется до плюс 27 - плюс 32, в Москве плюс 15 - плюс 17 и плюс 28 - плюс 31 соответственно."Лишь в пятницу скользнет атмосферный фронт, сопровождаемый мозаичным скоротечным грозовым дождем, что освежит воздух, но всего на 3 градуса. В следующие выходные лето продолжится, дневная температура составит плюс 25 - плюс 30. При таком сценарии агрометеорологические условия для проведения уборочных работ и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур будут благоприятными, благодаря чему урожай зерновых в 2022 году в России может стать рекордным", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20220812/zhara-1809044049.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"