15:16 14.08.2022 (обновлено: 15:17 14.08.2022)
Москвичам пообещали "жару не по сезону" на следующей неделе
Синоптик Тишковец: в Москве на следующей неделе сохранится не по сезону знойная погода
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В Москве на предстоящей неделе сохранится не по сезону знойная погода до плюс 31, лишь в пятницу ожидаются мозаичные скоротечные грозовые дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Август 2022 года в Центральной России идет по графику среднемесячной температуры, как самый теплый текущим летом - плюс 21,1, хотя по климату сезона это должен быть наиболее прохладный месяц. Такое температурное первенство сохранится и на предстоящей неделе. С понедельник до четверга включительно синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона, благодаря чему жителей региона снова ждут погожие летние и не по сезону теплые деньки с температурным фоном на 5-7 градусов выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец.
По его словам, ночами воздух не будет остывать ниже плюс 12 - плюс 17, в разгар дня воздух прогреется до плюс 27 - плюс 32, в Москве плюс 15 - плюс 17 и плюс 28 - плюс 31 соответственно.
"Лишь в пятницу скользнет атмосферный фронт, сопровождаемый мозаичным скоротечным грозовым дождем, что освежит воздух, но всего на 3 градуса. В следующие выходные лето продолжится, дневная температура составит плюс 25 - плюс 30. При таком сценарии агрометеорологические условия для проведения уборочных работ и формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур будут благоприятными, благодаря чему урожай зерновых в 2022 году в России может стать рекордным", - добавил Тишковец.
12 августа, 03:17Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве