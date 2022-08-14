https://ria.ru/20220814/pogoda-1809468653.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.08.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Столбики термометров в воскресенье в Москве будут штурмовать 30-градусную высоту, обойдётся без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T10:23

2022-08-14T10:23

2022-08-14T10:23

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Столбики термометров в воскресенье в Москве будут штурмовать 30-градусную высоту, обойдётся без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждёт погожий летний денёк, причем с температурным фоном на 8-9 градусов выше климатической нормы августа. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 29 - плюс 31, в Подмосковье плюс 27 - плюс 32. В общем сегодня штурмуем 30-градусную высоту", - рассказал Тишковец.По его словам, ветер будет восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20220812/zhara-1809044049.html

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москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода