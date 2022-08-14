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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.08.2022
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.08.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Столбики термометров в воскресенье в Москве будут штурмовать 30-градусную высоту, обойдётся без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:23
2022-08-14T10:23
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Столбики термометров в воскресенье в Москве будут штурмовать 30-градусную высоту, обойдётся без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждёт погожий летний денёк, причем с температурным фоном на 8-9 градусов выше климатической нормы августа. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 29 - плюс 31, в Подмосковье плюс 27 - плюс 32. В общем сегодня штурмуем 30-градусную высоту", - рассказал Тишковец.По его словам, ветер будет восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
10:23 14.08.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал москвичам 30-градусную жару в воскресенье

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду
Девушка у метро Новокузнецкая в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Девушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Столбики термометров в воскресенье в Москве будут штурмовать 30-градусную высоту, обойдётся без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждёт погожий летний денёк, причем с температурным фоном на 8-9 градусов выше климатической нормы августа. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 29 - плюс 31, в Подмосковье плюс 27 - плюс 32. В общем сегодня штурмуем 30-градусную высоту", - рассказал Тишковец.
По его словам, ветер будет восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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