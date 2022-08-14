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Под Нижним Новгородом разбился мотодельтаплан - РИА Новости, 14.08.2022
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Под Нижним Новгородом разбился мотодельтаплан
Под Нижним Новгородом разбился мотодельтаплан - РИА Новости, 14.08.2022
Под Нижним Новгородом разбился мотодельтаплан
Два человека пострадали при крушении мотодельтаплана в Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:02
2022-08-14T22:02
происшествия
нижегородская область
россия
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при крушении мотодельтаплана в Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.Инцидент произошел в воскресенье около 18.30 в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области.На место выехали следственно-оперативная группа ОМВД России по Кстовскому району, помощник Нижегородского транспортного прокурора."Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, россия, кстовский район
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Кстовский район
22:02 14.08.2022
 
Под Нижним Новгородом разбился мотодельтаплан

В Нижегородской области при крушении мотодельтаплана пострадали мужчина и женщина

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкМотодельтаплан
Мотодельтаплан - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при крушении мотодельтаплана в Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в воскресенье около 18.30 в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области.
"По предварительным данным, вблизи деревни Чаглава произошло падение мотодельтаплана. Пострадали мужчина и женщина, которые доставлены в Кстовскую Центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
На место выехали следственно-оперативная группа ОМВД России по Кстовскому району, помощник Нижегородского транспортного прокурора.
"Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияКстовский район
 
 
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