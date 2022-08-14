https://ria.ru/20220814/mayya-1809263828.html

"Так же, как у египтян". Ученые выяснили секрет "смертоносных забав" майя

"Так же, как у египтян". Ученые выяснили секрет "смертоносных забав" майя - РИА Новости, 14.08.2022

"Так же, как у египтян". Ученые выяснили секрет "смертоносных забав" майя

Археологи обнаружили в одном из поселений майя ритуальные сосуды. Их содержимое помогло пролить свет на подробности одного из самых кровавых обрядов древних... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T08:00

2022-08-14T08:00

2022-08-14T08:16

религия

мексика

синалоа

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Археологи обнаружили в одном из поселений майя ритуальные сосуды. Их содержимое помогло пролить свет на подробности одного из самых кровавых обрядов древних индейцев — игру в мяч. О том, что удалось выяснить, — в материале РИА Новости.Сила предковРаскопки в Тонино — городище индейцев майя на юго-востоке современной Мексики — ведут уже несколько десятилетий. Но до сих пор это место таит множество секретов. Один из них раскрыла команда мексиканских археологов.Обследуя храмовую пирамиду Солнца, они наткнулись на небольшое подземное помещение — склеп. Но ни черепов, ни костей внутри не оказалось. Зато там было больше 400 сосудов с непонятным содержимым.Рядом на стене — выбитая надпись: "Тела владык отправились в Пещеру смерти для превращения. И вернулись к жизни спустя 260 дней".Микроскопический анализ показал: странная смесь состояла из корней растений, древесного угля, вулканической породы и… кремированных человеческих останков. Так во что же должны были превратиться тела правителей?Ответ поразительный: в мячи."Мы предполагаем, что эти ингредиенты майя брали для изготовления резины. Затем они ей придавали форму шара и использовали для игры", — говорит руководитель экспедиции археолог Хуан Ядеун.По его словам, гипотеза подтверждается тем, что рядом с храмом Солнца в Тонино есть два больших стадиона. Ученые отмечают: состязание было популярным у индейцев. Об этом говорят многие рисунки, барельефы, статуэтки и фрески.Правда, точное место и время его появления неизвестно. При раскопках городов майя археологи часто находят каучуковые мячи и площадки для игры. Возраст самых древних — около 3,5 тысячи лет.Что же касается добавления человеческих останков в спортинвентарь, то делали это намеренно."Подобно тому, как египтяне мумифицировали своих умерших предков, майя верили, что сила правителей заключается в их телах. Поэтому лучший способ сохранить ее — поместить в другие предметы", — поясняет Хуан Ядеун.Битва боговНо состязание с мячом — не просто игра. Это был настоящий ритуал. Историки традиционно возводят его к одному из сюжетов эпоса майя — "Популь-Вух".Легенда повествует о двух богах-близнецах Хун-Хун-Ахпу и Вукуб-Хун-Ахпу: все время они проводили, беззаботно катая по полю мячик. Однажды не смогли найти место, где поиграть, и увидели незнакомую пустую дорогу. А вела она прямо в преисподнюю — Шибальбу.Подземные боги сильно разгневались: почему это наверху кто-то веселится, не испытывая к ним никакого почтения. Хитрые демоны вышли к братьям и завели сладкие речи. Уверяли, что игра "сделает их по-настоящему счастливыми". Доверчивые близнецы, не подозревая, что их хотят убить, спустились в подземелье. Пройдя множество испытаний, они сами умертвили нечисть Шибальбы и вернулись назад.Позже роли богов примерили на себя люди. Игра стала символизировать культ плодородия. А перемещение мяча по полю — движение Солнца по небосводу. Более детально реконструировать общую картину историки пока не могут.По сохранившимся изображениям и хронике испанского монаха XVI века Торибио де Бенавенте некоторые правила известны. Состязались две команды из двух-трех человек. Каждая располагалась на своей половине поля, игроки перекидывали мяч между собой до выхода за пределы площадки или падения на землю. Так зарабатывали очки. У кого больше, тот и победил.Позже добавили каменные кольца на противоположных сторонах игровой площадки. Их крепили вертикально в стене на высоте около двух метров, иногда выше. Причем они были ненамного больше мяча. Попасть туда — задача не из легких.Проигравшему — смертьА на кону была жизнь игрока. Артефакты свидетельствуют, что состязание часто заканчивалось жертвоприношением. На стадионах в древних городах Чичен-Ица и Эль-Тахин нашли каменные плиты — цомпантли — с изображениями обезглавленных игроков.Казнили всю проигравшую команду или только капитана, неизвестно. Археологи пока не обнаружили массовых захоронений вблизи игровых полей.Испанские хроники также сообщают, что майя устраивали подобные соревнования по случаю военных побед. Игра символизировала превосходство индейских владык над противниками.Доходило до того, что пленникам отрубали головы, закатывали в каучук и превращали в мяч. Сохранились изображения играющих правителей, где внутри мяча — убитый вассал. А рядом приписка, из какого он царства.Смертельную игру не смогли искоренить даже набожные испанцы, завоевавшие континент в XVI веке. Похожее состязание до сих пор сохранилось в мексиканском штате Синалоа. Называется Улама. Правда, за поражение уже не надо платить жизнью.

https://ria.ru/20220710/svyatilische-1801297256.html

мексика

синалоа

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

мексика, синалоа, аналитика - религия и мировоззрение