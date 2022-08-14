https://ria.ru/20220814/koronavirus-1809475356.html

В Москве за сутки госпитализировали 346 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 346 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 346 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 7020 случаев COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T11:43

2022-08-14T11:43

2022-08-14T11:43

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812604_0:186:2979:1862_1920x0_80_0_0_09f2f455d81eab65d1bb86b6d6bcdda1.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 7020 случаев COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7020, госпитализировано - 346 человек, выздоровело - 4752 человека, 21 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 906 770 случаев коронавируса, выздоровели 2 674 426 человек, умерли 44 698 человек.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус в россии, москва