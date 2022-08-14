https://ria.ru/20220814/koronavirus-1809475356.html
В Москве за сутки госпитализировали 346 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 346 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 346 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 7020 случаев COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:43
2022-08-14T11:43
2022-08-14T11:43
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 7020 случаев COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7020, госпитализировано - 346 человек, выздоровело - 4752 человека, 21 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 906 770 случаев коронавируса, выздоровели 2 674 426 человек, умерли 44 698 человек.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, москва
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 346 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 7020 новых случаев COVID-19, умер 21 человек