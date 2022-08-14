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Известный дирижер сожалеет, что не записал книгу о Прокофьеве - РИА Новости, 14.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220814/frants-1809473346.html
Известный дирижер сожалеет, что не записал книгу о Прокофьеве
Известный дирижер сожалеет, что не записал книгу о Прокофьеве - РИА Новости, 14.08.2022
Известный дирижер сожалеет, что не записал книгу о Прокофьеве
Известный дирижер и пианист Юстус Франтц заявил РИА Новости, что сожалеет о своей ошибке, которую совершил, отказавшись записать книгу о русском композиторе... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:28
2022-08-14T14:44
культура
музыка
сергей прокофьев
валерий гергиев
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Известный дирижер и пианист Юстус Франтц заявил РИА Новости, что сожалеет о своей ошибке, которую совершил, отказавшись записать книгу о русском композиторе Сергее Прокофьеве.Во Владивостоке маэстро выступил дважды на VII международном Дальневосточном фестивале "Мариинский", который проходит с 28 июля по 14 августа. Известный немецкий пианист и дирижер, лауреат премии "Грэмми", обладатель многих престижных наград открыл оперную часть фестиваля яркой и весёлой постановкой "Свадьба Фигаро" на музыку Моцарта по одноимённой комедии Бомарше. Также Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Юстуса Франтца исполнил одно из величайших произведений мирового искусства - Девятую симфонию Бетховена."С госпожой Прокофьевой (супруга композитора Сергея Прокофьева Лина - ред.) познакомился в свой первый приезд в Москву, это было в 1974 году (во время гастролей Мюнхенского филармонического оркестра - ред.). Она была очень умная, с большим сердцем. К сожалению, я сделал большую ошибку: она хотела записать (надиктовать - ред.) со мной книгу о своём муже. Я подумал, что я слишком молодой, ещё не могу делать этого, а потом никто не сделал. И это жаль", - сказал по-русски собеседник агентства.Маэстро добавил, что для него "русская музыка также важна, как и немецкая", уточнив, что он дирижировал почти всеми симфониями Дмитрия Шостаковича, также играл его Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Произведения Прокофьева, по его словам, исполнял меньше.Ранее он заявил РИА Новости, что очень рад выступить в России и благодарит за приглашение российского коллегу Валерия Гергиева.Седьмой международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" открыл балет "Ромео и Джульетта" на музыку Сергея Прокофьева по знаменитой трагедии Уильяма Шекспира. Он был показан во Владивостоке впервые, как и одноактный балет "Парк" на музыку Моцарта в хореографии Анжелена Прельжокажа. На фестивале также представлены оперы "Жизнь за царя", "Семён Котко", "Борис Годунов", "Мазепа", "Трубадур" в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под руководством маэстро Валерия Гергиева.Завершит фестиваль 14 августа опера Джакомо Пуччини "Турандот" (на итальянском языке с синхронными титрами на русском и английском языках) под управлением главного дирижёра Приморской сцены Павла Смелкова.
https://ria.ru/20220803/festivali-1806600034.html
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музыка, сергей прокофьев, валерий гергиев
Культура, Музыка, Сергей Прокофьев, Валерий Гергиев
11:28 14.08.2022 (обновлено: 14:44 14.08.2022)
 
Известный дирижер сожалеет, что не записал книгу о Прокофьеве

Известный дирижер Юстус Франтц жалеет, что не записал книгу жены Прокофьева о композиторе

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКомпозитор Сергей Прокофьев
Композитор Сергей Прокофьев - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг - РИА Новости. Известный дирижер и пианист Юстус Франтц заявил РИА Новости, что сожалеет о своей ошибке, которую совершил, отказавшись записать книгу о русском композиторе Сергее Прокофьеве.
Во Владивостоке маэстро выступил дважды на VII международном Дальневосточном фестивале "Мариинский", который проходит с 28 июля по 14 августа. Известный немецкий пианист и дирижер, лауреат премии "Грэмми", обладатель многих престижных наград открыл оперную часть фестиваля яркой и весёлой постановкой "Свадьба Фигаро" на музыку Моцарта по одноимённой комедии Бомарше. Также Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Юстуса Франтца исполнил одно из величайших произведений мирового искусства - Девятую симфонию Бетховена.
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"С госпожой Прокофьевой (супруга композитора Сергея Прокофьева Лина - ред.) познакомился в свой первый приезд в Москву, это было в 1974 году (во время гастролей Мюнхенского филармонического оркестра - ред.). Она была очень умная, с большим сердцем. К сожалению, я сделал большую ошибку: она хотела записать (надиктовать - ред.) со мной книгу о своём муже. Я подумал, что я слишком молодой, ещё не могу делать этого, а потом никто не сделал. И это жаль", - сказал по-русски собеседник агентства.
Маэстро добавил, что для него "русская музыка также важна, как и немецкая", уточнив, что он дирижировал почти всеми симфониями Дмитрия Шостаковича, также играл его Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Произведения Прокофьева, по его словам, исполнял меньше.
Ранее он заявил РИА Новости, что очень рад выступить в России и благодарит за приглашение российского коллегу Валерия Гергиева.
Седьмой международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" открыл балет "Ромео и Джульетта" на музыку Сергея Прокофьева по знаменитой трагедии Уильяма Шекспира. Он был показан во Владивостоке впервые, как и одноактный балет "Парк" на музыку Моцарта в хореографии Анжелена Прельжокажа. На фестивале также представлены оперы "Жизнь за царя", "Семён Котко", "Борис Годунов", "Мазепа", "Трубадур" в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под руководством маэстро Валерия Гергиева.
Завершит фестиваль 14 августа опера Джакомо Пуччини "Турандот" (на итальянском языке с синхронными титрами на русском и английском языках) под управлением главного дирижёра Приморской сцены Павла Смелкова.
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