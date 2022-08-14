https://ria.ru/20220814/finlyandiya-1809477088.html

Правительство Финляндии обсудит ограничение поездок для россиян, пишут СМИ

Правительство Финляндии обсудит ограничение поездок для россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022

Правительство Финляндии обсудит ограничение поездок для россиян, пишут СМИ

Правительство Финляндии во вторник на неофициальной вечерней встрече обсудит ограничения поездок россиян в страну, сообщает общественная телерадиовещательная... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T12:04

2022-08-14T12:04

2022-08-14T12:04

туризм

новости - туризм

финляндия

россия

евросоюз

пекка хаависто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807946551_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_04470785fabbd4fa2395f2b4f51e550d.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 14 авг — РИА Новости. Правительство Финляндии во вторник на неофициальной вечерней встрече обсудит ограничения поездок россиян в страну, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE."В следующий вторник состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян. Правительство Финляндии пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян. Министерство иностранных дел изучило различные варианты, один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить получение туристической визы. Правительство должно взвесить возможные варианты на неофициальной вечерней встрече во вторник", - говорится в сообщении.В субботу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто поделился возможным механизмом ограничения выдачи финских шенгенских виз в России, который заключается в сокращении дней приема заявлений на туристические визы в России до одного в неделю. Министр отметил, что страна таким образом бы существенно замедлила выдачу туристических виз в России, также эта мера реализуема на национальном уровне законодательства.Количество выдаваемых Финляндией шенгенских виз в России существенно снизилось. Как сообщали РИА Новости в МИД Финляндии, в июле страна получила около 17,2 тысячи заявок на получение визы в России, отказавшись назвать процент отказа в получении визы. Как сообщали финские СМИ, лидером по отказам в июле является посольство Финляндии в Москве, где главной причиной отказов было несоответствие основного пункта назначения.В допандемийный, 2019 год, россияне подали 786 407 заявлений на получение визы, из которых только 0,7% в среднем были отклонены, сообщали ранее в ведомстве.Повышенный интерес у россиян к финским шенгенским визам возник после снятия Россией с 15 июля пандемийных ограничений на перемещение через сухопутную границу. Открытие границы и возобновление туризма на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине остро поставили в Финляндии вопрос об уместности присутствия в стране российских туристов. В настоящее время правительство страны обсуждает возможности по ограничению прибытия российских туристов.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

https://ria.ru/20220813/finlyandiya-1809397515.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, финляндия, россия, евросоюз, пекка хаависто