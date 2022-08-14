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Правительство Финляндии обсудит ограничение поездок для россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220814/finlyandiya-1809477088.html
Правительство Финляндии обсудит ограничение поездок для россиян, пишут СМИ
Правительство Финляндии обсудит ограничение поездок для россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022
Правительство Финляндии обсудит ограничение поездок для россиян, пишут СМИ
Правительство Финляндии во вторник на неофициальной вечерней встрече обсудит ограничения поездок россиян в страну, сообщает общественная телерадиовещательная... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T12:04
2022-08-14T12:04
туризм
новости - туризм
финляндия
россия
евросоюз
пекка хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 авг — РИА Новости. Правительство Финляндии во вторник на неофициальной вечерней встрече обсудит ограничения поездок россиян в страну, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE."В следующий вторник состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян. Правительство Финляндии пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян. Министерство иностранных дел изучило различные варианты, один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить получение туристической визы. Правительство должно взвесить возможные варианты на неофициальной вечерней встрече во вторник", - говорится в сообщении.В субботу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто поделился возможным механизмом ограничения выдачи финских шенгенских виз в России, который заключается в сокращении дней приема заявлений на туристические визы в России до одного в неделю. Министр отметил, что страна таким образом бы существенно замедлила выдачу туристических виз в России, также эта мера реализуема на национальном уровне законодательства.Количество выдаваемых Финляндией шенгенских виз в России существенно снизилось. Как сообщали РИА Новости в МИД Финляндии, в июле страна получила около 17,2 тысячи заявок на получение визы в России, отказавшись назвать процент отказа в получении визы. Как сообщали финские СМИ, лидером по отказам в июле является посольство Финляндии в Москве, где главной причиной отказов было несоответствие основного пункта назначения.В допандемийный, 2019 год, россияне подали 786 407 заявлений на получение визы, из которых только 0,7% в среднем были отклонены, сообщали ранее в ведомстве.Повышенный интерес у россиян к финским шенгенским визам возник после снятия Россией с 15 июля пандемийных ограничений на перемещение через сухопутную границу. Открытие границы и возобновление туризма на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине остро поставили в Финляндии вопрос об уместности присутствия в стране российских туристов. В настоящее время правительство страны обсуждает возможности по ограничению прибытия российских туристов.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html
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новости - туризм, финляндия, россия, евросоюз, пекка хаависто
Туризм, Новости - Туризм, Финляндия, Россия, Евросоюз, Пекка Хаависто
12:04 14.08.2022
 
Правительство Финляндии обсудит ограничение поездок для россиян, пишут СМИ

YLE: правительство Финляндии обсудит во вторник ограничение поездок для россиян

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГород Хельсинки
Город Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 авг — РИА Новости. Правительство Финляндии во вторник на неофициальной вечерней встрече обсудит ограничения поездок россиян в страну, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"В следующий вторник состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян. Правительство Финляндии пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян. Министерство иностранных дел изучило различные варианты, один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить получение туристической визы. Правительство должно взвесить возможные варианты на неофициальной вечерней встрече во вторник", - говорится в сообщении.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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В субботу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто поделился возможным механизмом ограничения выдачи финских шенгенских виз в России, который заключается в сокращении дней приема заявлений на туристические визы в России до одного в неделю. Министр отметил, что страна таким образом бы существенно замедлила выдачу туристических виз в России, также эта мера реализуема на национальном уровне законодательства.
Количество выдаваемых Финляндией шенгенских виз в России существенно снизилось. Как сообщали РИА Новости в МИД Финляндии, в июле страна получила около 17,2 тысячи заявок на получение визы в России, отказавшись назвать процент отказа в получении визы. Как сообщали финские СМИ, лидером по отказам в июле является посольство Финляндии в Москве, где главной причиной отказов было несоответствие основного пункта назначения.
В допандемийный, 2019 год, россияне подали 786 407 заявлений на получение визы, из которых только 0,7% в среднем были отклонены, сообщали ранее в ведомстве.
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Повышенный интерес у россиян к финским шенгенским визам возник после снятия Россией с 15 июля пандемийных ограничений на перемещение через сухопутную границу. Открытие границы и возобновление туризма на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине остро поставили в Финляндии вопрос об уместности присутствия в стране российских туристов. В настоящее время правительство страны обсуждает возможности по ограничению прибытия российских туристов.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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