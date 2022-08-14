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В проведении фестиваля фейерверков в Москве задействованы 10 000 человек - РИА Новости, 14.08.2022
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В проведении фестиваля фейерверков в Москве задействованы 10 000 человек
В проведении фестиваля фейерверков в Москве задействованы 10 000 человек - РИА Новости, 14.08.2022
В проведении фестиваля фейерверков в Москве задействованы 10 000 человек
Десять тысяч человек задействованы в проведении фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T22:24
2022-08-14T22:24
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
ростех
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Десять тысяч человек задействованы в проведении фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что после 21.00 стартует пиротехническое шоу заключительного дня международного фестиваля фейерверков "Ростех"."Организацию зрелищных мероприятий обеспечивают порядка 10 тысяч человек. Для контроля пожарной безопасности задействованы специальный наряд пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев". Правопорядок обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии, дружинники. Работают медицинские службы. На фестивальной площадке и прилегающих территориях дежурят аварийные бригады энергетиков", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что при подготовке к фестивалю во всех точках запуска фейерверков провели профилактические обследования, с организаторами мероприятия и ответственными сотрудниками городских служб – инструктажи. На месте работает оперативный городской штаб.Сообщается, что уборку фестивальной площадки и прилегающих городских территорий круглосуточно обеспечивают более тысячи человек.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, ростех, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Ростех, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
22:24 14.08.2022
 
В проведении фестиваля фейерверков в Москве задействованы 10 000 человек

Столичный КГХ: 10 000 человек задействованы в проведении фестиваля фейерверков в Москве

© РИА Новости / Максим БлиновСалют на международном фестивале фейерверков "Ростех", который проходит на территории парка "Патриот"
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех", который проходит на территории парка "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Десять тысяч человек задействованы в проведении фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что после 21.00 стартует пиротехническое шоу заключительного дня международного фестиваля фейерверков "Ростех".
"Организацию зрелищных мероприятий обеспечивают порядка 10 тысяч человек. Для контроля пожарной безопасности задействованы специальный наряд пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев". Правопорядок обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии, дружинники. Работают медицинские службы. На фестивальной площадке и прилегающих территориях дежурят аварийные бригады энергетиков", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что при подготовке к фестивалю во всех точках запуска фейерверков провели профилактические обследования, с организаторами мероприятия и ответственными сотрудниками городских служб – инструктажи. На месте работает оперативный городской штаб.
Сообщается, что уборку фестивальной площадки и прилегающих городских территорий круглосуточно обеспечивают более тысячи человек.
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