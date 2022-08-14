https://ria.ru/20220814/festival-1809565446.html

В проведении фестиваля фейерверков в Москве задействованы 10 000 человек

В проведении фестиваля фейерверков в Москве задействованы 10 000 человек - РИА Новости, 14.08.2022

В проведении фестиваля фейерверков в Москве задействованы 10 000 человек

Десять тысяч человек задействованы в проведении фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T22:24

2022-08-14T22:24

2022-08-14T22:24

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

ростех

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Десять тысяч человек задействованы в проведении фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что после 21.00 стартует пиротехническое шоу заключительного дня международного фестиваля фейерверков "Ростех"."Организацию зрелищных мероприятий обеспечивают порядка 10 тысяч человек. Для контроля пожарной безопасности задействованы специальный наряд пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев". Правопорядок обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии, дружинники. Работают медицинские службы. На фестивальной площадке и прилегающих территориях дежурят аварийные бригады энергетиков", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что при подготовке к фестивалю во всех точках запуска фейерверков провели профилактические обследования, с организаторами мероприятия и ответственными сотрудниками городских служб – инструктажи. На месте работает оперативный городской штаб.Сообщается, что уборку фестивальной площадки и прилегающих городских территорий круглосуточно обеспечивают более тысячи человек.

https://ria.ru/20220814/sady-1809155241.html

москва

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, ростех, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)