https://ria.ru/20220814/ekvador-1809535113.html
При взрыве в Эквадоре погибли пять человек
При взрыве в Эквадоре погибли пять человек - РИА Новости, 14.08.2022
При взрыве в Эквадоре погибли пять человек
Пять человек погибли и шестнадцать пострадали в результате взрыва в городе Гуаякиль в Эквадоре, сообщила национальная служба по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T18:53
2022-08-14T18:53
2022-08-14T18:57
в мире
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Пять человек погибли и шестнадцать пострадали в результате взрыва в городе Гуаякиль в Эквадоре, сообщила национальная служба по чрезвычайным ситуациям.Спасатели продолжают работать на месте.Глава МВД Эквадора Патрисио Карильо назвал ответственной за взрыв организованную преступность, не предоставив дополнительных объяснений.
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в мире, эквадор
18:53 14.08.2022 (обновлено: 18:57 14.08.2022)
При взрыве в Эквадоре погибли пять человек
При взрыве в Эквадоре в городе Гуакиль погибли пять человек и шестнадцать пострадали