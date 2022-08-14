https://ria.ru/20220814/ekvador-1809535113.html

При взрыве в Эквадоре погибли пять человек

При взрыве в Эквадоре погибли пять человек - РИА Новости, 14.08.2022

При взрыве в Эквадоре погибли пять человек

Пять человек погибли и шестнадцать пострадали в результате взрыва в городе Гуаякиль в Эквадоре, сообщила национальная служба по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T18:53

2022-08-14T18:53

2022-08-14T18:57

в мире

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Пять человек погибли и шестнадцать пострадали в результате взрыва в городе Гуаякиль в Эквадоре, сообщила национальная служба по чрезвычайным ситуациям.Спасатели продолжают работать на месте.Глава МВД Эквадора Патрисио Карильо назвал ответственной за взрыв организованную преступность, не предоставив дополнительных объяснений.

https://ria.ru/20220814/vzryv-1809513542.html

эквадор

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