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При взрыве в Эквадоре погибли пять человек - РИА Новости, 14.08.2022
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При взрыве в Эквадоре погибли пять человек
При взрыве в Эквадоре погибли пять человек - РИА Новости, 14.08.2022
При взрыве в Эквадоре погибли пять человек
Пять человек погибли и шестнадцать пострадали в результате взрыва в городе Гуаякиль в Эквадоре, сообщила национальная служба по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T18:53
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Пять человек погибли и шестнадцать пострадали в результате взрыва в городе Гуаякиль в Эквадоре, сообщила национальная служба по чрезвычайным ситуациям.Спасатели продолжают работать на месте.Глава МВД Эквадора Патрисио Карильо назвал ответственной за взрыв организованную преступность, не предоставив дополнительных объяснений.
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
18:53 14.08.2022 (обновлено: 18:57 14.08.2022)
 
При взрыве в Эквадоре погибли пять человек

При взрыве в Эквадоре в городе Гуакиль погибли пять человек и шестнадцать пострадали

© AP Photo / Marcos PinСотрудники полиции несут тело погибшего в городе Гуаякиль
Сотрудники полиции несут тело погибшего в городе Гуаякиль - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Marcos Pin
Сотрудники полиции несут тело погибшего в городе Гуаякиль. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Пять человек погибли и шестнадцать пострадали в результате взрыва в городе Гуаякиль в Эквадоре, сообщила национальная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Восемь зданий разрушено, шестнадцать человек ранены, пятеро погибли, две машины разрушены", - говорится в сообщении.
Спасатели продолжают работать на месте.
Глава МВД Эквадора Патрисио Карильо назвал ответственной за взрыв организованную преступность, не предоставив дополнительных объяснений.
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