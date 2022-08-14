https://ria.ru/20220814/donbass-1809538950.html

СМИ: австралийский сенатор Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе

СМИ: австралийский сенатор Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе - РИА Новости, 14.08.2022

СМИ: австралийский сенатор Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе

Сенатор от либеральной партии Австралии Дэвид Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе, передает телеканал 7News. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T19:16

2022-08-14T19:16

2022-08-14T23:12

специальная военная операция на украине

в мире

энтони альбанезе

сергей лавров

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россия

австралия

нато

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сенатор от либеральной партии Австралии Дэвид Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе, передает телеканал 7News."(В. — Прим. ред.) Донбассе, австралийские броневики Bushmaster принимают посетителя из Австралии. Это федеральный сенатор Дэвид Вэн", — сообщило СМИ, сопровождая репортаж снимками, сделанными чиновником на телефон, на фоне одного из переданных Украине броневиков.Официального подтверждения этой информации канал не предоставил.В начале июля агентство Франс Пресс сообщало, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Киеву 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников. При этом, по словам посла Украины Василия Мирошниченко, в июне Канберра уже выделила военную помощь на сумму 225 миллионов долларов. В нее вошли 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуниция и снаряды, а также беспилотники и "некоторые муляжи". На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220809/naemniki-1808326150.html

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807780810.html

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австралия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энтони альбанезе, сергей лавров, украина, россия, австралия, нато