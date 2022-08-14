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СМИ: австралийский сенатор Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/donbass-1809538950.html
СМИ: австралийский сенатор Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе
СМИ: австралийский сенатор Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе - РИА Новости, 14.08.2022
СМИ: австралийский сенатор Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе
Сенатор от либеральной партии Австралии Дэвид Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе, передает телеканал 7News. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T19:16
2022-08-14T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
энтони альбанезе
сергей лавров
украина
россия
австралия
нато
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сенатор от либеральной партии Австралии Дэвид Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе, передает телеканал 7News."(В. — Прим. ред.) Донбассе, австралийские броневики Bushmaster принимают посетителя из Австралии. Это федеральный сенатор Дэвид Вэн", — сообщило СМИ, сопровождая репортаж снимками, сделанными чиновником на телефон, на фоне одного из переданных Украине броневиков.Официального подтверждения этой информации канал не предоставил.В начале июля агентство Франс Пресс сообщало, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Киеву 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников. При этом, по словам посла Украины Василия Мирошниченко, в июне Канберра уже выделила военную помощь на сумму 225 миллионов долларов. В нее вошли 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуниция и снаряды, а также беспилотники и "некоторые муляжи". На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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в мире, энтони альбанезе, сергей лавров, украина, россия, австралия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Альбанезе, Сергей Лавров, Украина, Россия, Австралия, НАТО
19:16 14.08.2022 (обновлено: 23:12 14.08.2022)
 
СМИ: австралийский сенатор Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе

7News сообщил о прибытии австралийского сенатора Вэна в зону боевых действий в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сенатор от либеральной партии Австралии Дэвид Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе, передает телеканал 7News.
"(В. — Прим. ред.) Донбассе, австралийские броневики Bushmaster принимают посетителя из Австралии. Это федеральный сенатор Дэвид Вэн", — сообщило СМИ, сопровождая репортаж снимками, сделанными чиновником на телефон, на фоне одного из переданных Украине броневиков.
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Официального подтверждения этой информации канал не предоставил.
В начале июля агентство Франс Пресс сообщало, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Киеву 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников. При этом, по словам посла Украины Василия Мирошниченко, в июне Канберра уже выделила военную помощь на сумму 225 миллионов долларов. В нее вошли 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуниция и снаряды, а также беспилотники и "некоторые муляжи".
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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