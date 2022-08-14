https://ria.ru/20220814/donbass-1809527708.html

Украинские войска уничтожили школу в Червоногвардейском в ЛНР

Украинские войска уничтожили школу в Червоногвардейском в ЛНР - РИА Новости, 14.08.2022

Украинские войска уничтожили школу в Червоногвардейском в ЛНР

Украинские войска ночью обстреляли поселок городского типа Червоногвардейское в ЛНР, в результате уничтожен учебно-воспитательный комплекс № 18, сообщает... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T17:53

2022-08-14T17:53

2022-08-14T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли поселок городского типа Червоногвардейское в ЛНР, в результате уничтожен учебно-воспитательный комплекс № 18, сообщает правительство республики в Telegram-канале."Сегодня ночью Украина в очередной раз показала свое зверское лицо. Был обстрелян поселок городского типа Червоногвардейское, который мирно спал. Здание школы, которая готова была открыть двери для учащихся детей поселка, ночью было уничтожено", – приводит правительство слова главы администрации близлежащего Кировска Виктории Сергеевой.Отмечается, что учащиеся начальных классов будут проходить обучение в здании детского сада, а старшеклассников будут возить в школу Кировска.

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины