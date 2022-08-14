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Украинские войска уничтожили школу в Червоногвардейском в ЛНР
Украинские войска уничтожили школу в Червоногвардейском в ЛНР - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские войска уничтожили школу в Червоногвардейском в ЛНР
Украинские войска ночью обстреляли поселок городского типа Червоногвардейское в ЛНР, в результате уничтожен учебно-воспитательный комплекс № 18, сообщает... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:53
2022-08-14T17:53
2022-08-14T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли поселок городского типа Червоногвардейское в ЛНР, в результате уничтожен учебно-воспитательный комплекс № 18, сообщает правительство республики в Telegram-канале."Сегодня ночью Украина в очередной раз показала свое зверское лицо. Был обстрелян поселок городского типа Червоногвардейское, который мирно спал. Здание школы, которая готова была открыть двери для учащихся детей поселка, ночью было уничтожено", – приводит правительство слова главы администрации близлежащего Кировска Виктории Сергеевой.Отмечается, что учащиеся начальных классов будут проходить обучение в здании детского сада, а старшеклассников будут возить в школу Кировска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска уничтожили школу в Червоногвардейском в ЛНР
Правительство ЛНР: украинские войска ночью уничтожили школу в поселке Червоногвардейское