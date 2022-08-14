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Украинские войска за четыре часа выпустили по ДНР более 20 снарядов
Украинские войска за четыре часа выпустили по ДНР более 20 снарядов - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские войска за четыре часа выпустили по ДНР более 20 снарядов
Украинские войска с 12.20 выпустили по территории Донецкой Народной Республики 23 снаряда калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:10
2022-08-14T17:10
2022-08-14T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска с 12.20 выпустили по территории Донецкой Народной Республики 23 снаряда калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Курдюмовка – Горловка, поселок шахты Изотова, выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра, Зайцево – Светлодарск, выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.По информации ведомства, еще семь снарядов калибром 152 миллиметра украинские войска выпустили по Калининскому и Никитовскому районам Горловки и поселку Ясное. По Киевскому району Донецка применили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Обстрелы зафиксированы с 12.20.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
17:10 14.08.2022 (обновлено: 17:11 14.08.2022)
Украинские войска за четыре часа выпустили по ДНР более 20 снарядов
Представительство ДНР: украинские войска за четыре часа выпустили по республике 23 снаряда