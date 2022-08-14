https://ria.ru/20220814/donbass-1809514899.html

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 14.08.2022

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T16:25

2022-08-14T16:25

2022-08-14T16:25

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. При обстреле Куйбышевского района города украинские боевики убили мужчину 1945 года рождения по улице Пятницкого", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс