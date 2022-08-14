https://ria.ru/20220814/donbass-1809514899.html
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 14.08.2022
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T16:25
2022-08-14T16:25
2022-08-14T16:25
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. При обстреле Куйбышевского района города украинские боевики убили мужчину 1945 года рождения по улице Пятницкого", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
В ДНР заявили о гибели мужчины при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ