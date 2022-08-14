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Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/donbass-1809514899.html
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 14.08.2022
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T16:25
2022-08-14T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. При обстреле Куйбышевского района города украинские боевики убили мужчину 1945 года рождения по улице Пятницкого", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
16:25 14.08.2022
 
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

В ДНР заявили о гибели мужчины при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. При обстреле Куйбышевского района города украинские боевики убили мужчину 1945 года рождения по улице Пятницкого", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Противопехотные фугасные мины Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
08:48
В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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