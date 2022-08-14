https://ria.ru/20220814/donbass-1809500148.html

Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками

Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 14.08.2022

Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками

Молодой человек получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T15:03

2022-08-14T15:03

2022-08-14T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донбасс

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Молодой человек получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько."В результате обстрела укронацистами Никитовского района Горловки ранение по улице Промышленная получил 17-летний парень", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html

горловка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донбасс, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины