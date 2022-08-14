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Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками
Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 14.08.2022
Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками
Молодой человек получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:03
2022-08-14T15:03
2022-08-14T15:03
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в мире
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Молодой человек получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько."В результате обстрела укронацистами Никитовского района Горловки ранение по улице Промышленная получил 17-летний парень", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Приходько: 17-летний подросток пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки