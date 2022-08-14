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Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/donbass-1809500148.html
Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками
Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 14.08.2022
Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками
Молодой человек получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T15:03
2022-08-14T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донбасс
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Молодой человек получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько."В результате обстрела укронацистами Никитовского района Горловки ранение по улице Промышленная получил 17-летний парень", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html
горловка
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в мире, горловка, донбасс, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
15:03 14.08.2022
 
Подросток получил ранение при обстреле Горловки украинскими войсками

Мэр Приходько: 17-летний подросток пострадал при обстреле украинскими войсками Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Молодой человек получил ранение при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела укронацистами Никитовского района Горловки ранение по улице Промышленная получил 17-летний парень", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Противопехотные фугасные мины Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
08:48
В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонбассДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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