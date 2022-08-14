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Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/donbass-1809498290.html
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР - РИА Новости, 14.08.2022
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР
Мирный житель получил ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T14:46
2022-08-14T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики ранили мирного жителя 1962 года рождения по улице Трускавецкой", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html
донбасс
макеевка
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в мире, донбасс, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:46 14.08.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР

Штаб обороны ДНР: мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики ранили мирного жителя 1962 года рождения по улице Трускавецкой", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Противопехотные фугасные мины Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
08:48
В Донецке женщина и ребенок пострадали из-за мины "Лепесток"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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