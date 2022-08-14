https://ria.ru/20220814/donbass-1809498290.html

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР - РИА Новости, 14.08.2022

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР

Мирный житель получил ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T14:46

2022-08-14T14:46

2022-08-14T14:46

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики ранили мирного жителя 1962 года рождения по улице Трускавецкой", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html

донбасс

макеевка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины