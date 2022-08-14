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Еще один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/donbass-1809496512.html
Еще один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка
Еще один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 14.08.2022
Еще один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка
Еще один мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T14:34
2022-08-14T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что при обстреле Куйбышевского района пострадал мужчина."Результатом сегодняшнего обстрела Куйбышевского района стало ранение мужчины 1947 года рождения по улице Степной, 58", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк)
14:34 14.08.2022
 
Еще один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка

Мэр Кулемзин: еще один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что при обстреле Куйбышевского района пострадал мужчина.
"Результатом сегодняшнего обстрела Куйбышевского района стало ранение мужчины 1947 года рождения по улице Степной, 58", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Противопехотные фугасные мины Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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