https://ria.ru/20220814/donbass-1809496512.html

Еще один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка

Еще один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 14.08.2022

Еще один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка

Еще один мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T14:34

2022-08-14T14:34

2022-08-14T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что при обстреле Куйбышевского района пострадал мужчина."Результатом сегодняшнего обстрела Куйбышевского района стало ранение мужчины 1947 года рождения по улице Степной, 58", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк)