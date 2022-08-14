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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 14.08.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:24
2022-08-14T13:24
2022-08-14T13:24
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой народной республики."Украинские боевики атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Степной ранение получил мужчина 1942 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу.
https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
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Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Донецка