https://ria.ru/20220814/donbass-1809485275.html

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 14.08.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск

Мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:24

2022-08-14T13:24

2022-08-14T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны Донецкой народной республики."Украинские боевики атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Степной ранение получил мужчина 1942 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу.

https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html

донецк (днр)

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины