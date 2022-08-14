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Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/donbass-1809473717.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк
Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град" и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:32
2022-08-14T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град" и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 10.49 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство отмечает, что в 10.20 и 11.22 украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра. Также представительство зафиксировало обстрелы Горловки, Гольмовского и Зайцево (южное), украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра и 24 мины калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
11:32 14.08.2022 (обновлено: 11:45 14.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Града" Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять ракет из "Града" по Куйбышевскому району Донецка

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда на улице в Донецке
Осколки снаряда на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда на улице в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив пять ракет из РСЗО "Град" и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 10.49 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Кроме того, представительство отмечает, что в 10.20 и 11.22 украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра. Также представительство зафиксировало обстрелы Горловки, Гольмовского и Зайцево (южное), украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра и 24 мины калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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