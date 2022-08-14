https://ria.ru/20220814/donbass-1809471531.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 14.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за 14 минут обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T11:05

2022-08-14T11:05

2022-08-14T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 14 минут обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 09.00 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье уже фиксировало обстрел Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. По Горловке войска Украины открыли огонь три раза, применив снаряды калибром 122 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины