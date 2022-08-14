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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/donbass-1809471531.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 14 минут обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:05
2022-08-14T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 14 минут обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 09.00 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье уже фиксировало обстрел Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. По Горловке войска Украины открыли огонь три раза, применив снаряды калибром 122 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:05 14.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство днр: украинские войска за 14 минут обстреляли Донецк и Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 14 минут обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 09.00 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье уже фиксировало обстрел Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. По Горловке войска Украины открыли огонь три раза, применив снаряды калибром 122 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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