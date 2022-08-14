https://ria.ru/20220814/donbass-1809468172.html
Житель Макеевки погиб из-за обстрела украинских войск
Житель Макеевки погиб из-за обстрела украинских войск - РИА Новости, 14.08.2022
Житель Макеевки погиб из-за обстрела украинских войск
Жертвой обстрела Макеевки со стороны украинских войск стал мирный житель, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T10:20
2022-08-14T10:20
2022-08-14T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Жертвой обстрела Макеевки со стороны украинских войск стал мирный житель, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР."При обстреле Червоногвардейского района Макеевки на переулке Цигарелли погиб мужчина 1962 года рождения", — говорится в публикации.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли огонь по Макеевке ровно в шесть утра, выпустив семь снарядов калибра 152 миллиметра.За минувшие сутки украинские войска 57 раз обстреляли территорию ДНР, при этом погибли пять человек и 15 получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР)
10:20 14.08.2022 (обновлено: 11:38 14.08.2022)
Житель Макеевки погиб из-за обстрела украинских войск
Штаб обороны ДНР заявил о гибели мирного жителя при обстреле украинскими войсками Макеевки