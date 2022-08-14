https://ria.ru/20220814/donbass-1809468172.html

Житель Макеевки погиб из-за обстрела украинских войск

Житель Макеевки погиб из-за обстрела украинских войск - РИА Новости, 14.08.2022

Житель Макеевки погиб из-за обстрела украинских войск

Жертвой обстрела Макеевки со стороны украинских войск стал мирный житель, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T10:20

2022-08-14T10:20

2022-08-14T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Жертвой обстрела Макеевки со стороны украинских войск стал мирный житель, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР."При обстреле Червоногвардейского района Макеевки на переулке Цигарелли погиб мужчина 1962 года рождения", — говорится в публикации.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли огонь по Макеевке ровно в шесть утра, выпустив семь снарядов калибра 152 миллиметра.За минувшие сутки украинские войска 57 раз обстреляли территорию ДНР, при этом погибли пять человек и 15 получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220814/mina-1809458246.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)