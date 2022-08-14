https://ria.ru/20220814/donbass-1809462874.html

Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 14.08.2022

Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 371 единицу боеприпасов, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:32

2022-08-14T09:32

2022-08-14T09:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 371 единицу боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 57 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)... (Выпущено) 371 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что было повреждено 46 домостроений в Донецке, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, в Горловке, Старомихайловке, Зайцево, Гольмовском, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс