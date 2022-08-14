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Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 371 единицу боеприпасов, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:32
2022-08-14T09:32
2022-08-14T09:32
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 371 единицу боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 57 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)... (Выпущено) 371 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что было повреждено 46 домостроений в Донецке, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, в Горловке, Старомихайловке, Зайцево, Гольмовском, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
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Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 371 боеприпас по территории республики