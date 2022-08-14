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Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/donbass-1809462874.html
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 371 единицу боеприпасов, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:32
2022-08-14T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 371 единицу боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 57 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)... (Выпущено) 371 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что было повреждено 46 домостроений в Донецке, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, в Горловке, Старомихайловке, Зайцево, Гольмовском, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс
09:32 14.08.2022
 
Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 371 боеприпас по территории республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 371 единицу боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 57 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред)... (Выпущено) 371 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что было повреждено 46 домостроений в Донецке, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, в Горловке, Старомихайловке, Зайцево, Гольмовском, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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