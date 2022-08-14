https://ria.ru/20220814/donbass-1809462558.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 14.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска за 17 минут обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, 10 снарядов калибром 122 мм и четыре... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:29

2022-08-14T09:29

2022-08-14T09:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, 10 снарядов калибром 122 мм и четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Киевский район Донецка был обстрелян тремя снарядами калибром 152 мм в 08.35. "Натовские" снаряды выпустили в сторону Пантелеймоновки в 08.40. Горловку и поселок шахты имени Гагарина обстреляли снарядами калибром 122 мм. В 08.52 украинские войска обстреляли тремя снарядами калибром 152 мм Петровский и Кировский районы Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

пантелеймоновка (горловский район)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), горловка, пантелеймоновка (горловский район)