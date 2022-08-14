https://ria.ru/20220814/donbass-1809462558.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 14.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска за 17 минут обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, 10 снарядов калибром 122 мм и четыре... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:29
2022-08-14T09:29
2022-08-14T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 17 минут обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, 10 снарядов калибром 122 мм и четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Киевский район Донецка был обстрелян тремя снарядами калибром 152 мм в 08.35. "Натовские" снаряды выпустили в сторону Пантелеймоновки в 08.40. Горловку и поселок шахты имени Гагарина обстреляли снарядами калибром 122 мм. В 08.52 украинские войска обстреляли тремя снарядами калибром 152 мм Петровский и Кировский районы Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
горловка
пантелеймоновка (горловский район)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), горловка, пантелеймоновка (горловский район)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Пантелеймоновка (Горловский район)
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
Представительство ДНР: ВСУ за 17 минут обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку