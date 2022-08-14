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Детский сад в Донецке пострадал в результате обстрела украинскими войсками
Детский сад в Донецке пострадал в результате обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 14.08.2022
Детский сад в Донецке пострадал в результате обстрела украинскими войсками
Детский сад в Куйбышевском районе Донецка получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:24
2022-08-14T09:24
2022-08-14T09:24
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Детский сад в Куйбышевском районе Донецка получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы следующие разрушения... улица Туманяна, 18а (детский сад № 221): повреждено: остекление", - написал он в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Детский сад в Донецке пострадал в результате обстрела украинскими войсками
Мэр Кулемзин сообщил об обстреле украинскими войсками детского сада №221 в Донецке