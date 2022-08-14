https://ria.ru/20220814/donbass-1809461889.html

Детский сад в Донецке пострадал в результате обстрела украинскими войсками

Детский сад в Донецке пострадал в результате обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 14.08.2022

Детский сад в Донецке пострадал в результате обстрела украинскими войсками

Детский сад в Куйбышевском районе Донецка получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:24

2022-08-14T09:24

2022-08-14T09:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Детский сад в Куйбышевском районе Донецка получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы следующие разрушения... улица Туманяна, 18а (детский сад № 221): повреждено: остекление", - написал он в Telegram-канале.

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины