https://ria.ru/20220814/britaniya-1809520063.html

В Британии пройдут учения по отключению газовых электростанций, пишут СМИ

В Британии пройдут учения по отключению газовых электростанций, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022

В Британии пройдут учения по отключению газовых электростанций, пишут СМИ

Газовые электростанции в Великобритании могут отключить в рамках планов по предотвращению блэкаутов зимой, сообщает газета Independent со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T17:01

2022-08-14T17:01

2022-08-14T17:01

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норвегия

франция

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Газовые электростанции в Великобритании могут отключить в рамках планов по предотвращению блэкаутов зимой, сообщает газета Independent со ссылкой на источники.По словам правительственных чиновников, в ближайшее время планируется испытать планы на случай чрезвычайных ситуаций. Подобные "учения" могут пройти в сентябре или октябре, в ходе их проведения могут отключить газовые электростанции."Мы испытываем очень серьезные сценарии. Это не маловероятные сценарии", - приводит издание слова одного из источников, который занимается планированием потребления энергии.По словам источника, Норвегия может прибегнуть к нормированию экспорта электроэнергии, а объемы поставок из Франции уже снизились. Получаемая из этих стран электроэнергия используется в миллионах домов. В условиях ограничения поставок из Норвегии и Франции нормирования потребления будет сложно избежать.Нормирование может представлять собой ограничение использования электроэнергии на более чем шесть часов в сутки. "Забудьте о просто работе из дома, речь может идти о январе под девизом "Отключитесь от сети дома", - отметил один из чиновников.По информации газеты, должностные лица и министры недавно провели ряд встреч, в ходе которых обсудили риски массового отказа граждан от оплаты энергии.Представитель департамента по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии не отрицает тот факт, что Соединенное Королевство столкнулось с повышенным риском энергетического кризиса, который с большей долей вероятности обернется длительными блэкаутами для значительного числа потребителей.

https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html

https://ria.ru/20220724/velikobritaniya-1804622533.html

https://ria.ru/20220805/zima-1807490839.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, норвегия, франция, великобритания, природный газ