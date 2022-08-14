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В Британии пройдут учения по отключению газовых электростанций, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022
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В Британии пройдут учения по отключению газовых электростанций, пишут СМИ
В Британии пройдут учения по отключению газовых электростанций, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022
В Британии пройдут учения по отключению газовых электростанций, пишут СМИ
Газовые электростанции в Великобритании могут отключить в рамках планов по предотвращению блэкаутов зимой, сообщает газета Independent со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:01
2022-08-14T17:01
в мире
норвегия
франция
великобритания
природный газ
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Газовые электростанции в Великобритании могут отключить в рамках планов по предотвращению блэкаутов зимой, сообщает газета Independent со ссылкой на источники.По словам правительственных чиновников, в ближайшее время планируется испытать планы на случай чрезвычайных ситуаций. Подобные "учения" могут пройти в сентябре или октябре, в ходе их проведения могут отключить газовые электростанции."Мы испытываем очень серьезные сценарии. Это не маловероятные сценарии", - приводит издание слова одного из источников, который занимается планированием потребления энергии.По словам источника, Норвегия может прибегнуть к нормированию экспорта электроэнергии, а объемы поставок из Франции уже снизились. Получаемая из этих стран электроэнергия используется в миллионах домов. В условиях ограничения поставок из Норвегии и Франции нормирования потребления будет сложно избежать.Нормирование может представлять собой ограничение использования электроэнергии на более чем шесть часов в сутки. "Забудьте о просто работе из дома, речь может идти о январе под девизом "Отключитесь от сети дома", - отметил один из чиновников.По информации газеты, должностные лица и министры недавно провели ряд встреч, в ходе которых обсудили риски массового отказа граждан от оплаты энергии.Представитель департамента по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии не отрицает тот факт, что Соединенное Королевство столкнулось с повышенным риском энергетического кризиса, который с большей долей вероятности обернется длительными блэкаутами для значительного числа потребителей.
https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html
https://ria.ru/20220724/velikobritaniya-1804622533.html
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в мире, норвегия, франция, великобритания, природный газ
В мире, Норвегия, Франция, Великобритания, Природный газ
17:01 14.08.2022
 
В Британии пройдут учения по отключению газовых электростанций, пишут СМИ

Independent: газовые электростанции в Британии могут отключить, чтобы избежать блэкаутов

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Газовые электростанции в Великобритании могут отключить в рамках планов по предотвращению блэкаутов зимой, сообщает газета Independent со ссылкой на источники.
По словам правительственных чиновников, в ближайшее время планируется испытать планы на случай чрезвычайных ситуаций. Подобные "учения" могут пройти в сентябре или октябре, в ходе их проведения могут отключить газовые электростанции.
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"Мы испытываем очень серьезные сценарии. Это не маловероятные сценарии", - приводит издание слова одного из источников, который занимается планированием потребления энергии.
По словам источника, Норвегия может прибегнуть к нормированию экспорта электроэнергии, а объемы поставок из Франции уже снизились. Получаемая из этих стран электроэнергия используется в миллионах домов. В условиях ограничения поставок из Норвегии и Франции нормирования потребления будет сложно избежать.
Нормирование может представлять собой ограничение использования электроэнергии на более чем шесть часов в сутки. "Забудьте о просто работе из дома, речь может идти о январе под девизом "Отключитесь от сети дома", - отметил один из чиновников.
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По информации газеты, должностные лица и министры недавно провели ряд встреч, в ходе которых обсудили риски массового отказа граждан от оплаты энергии.
Представитель департамента по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии не отрицает тот факт, что Соединенное Королевство столкнулось с повышенным риском энергетического кризиса, который с большей долей вероятности обернется длительными блэкаутами для значительного числа потребителей.
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В миреНорвегияФранцияВеликобританияПриродный газ
 
 
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