https://ria.ru/20220814/afganistan-1809478012.html

В Афганистане объявили 15 августа праздником

В Афганистане объявили 15 августа праздником - РИА Новости, 14.08.2022

В Афганистане объявили 15 августа праздником

Талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане, сообщается в документе, который попал в распоряжение РИА РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T12:13

2022-08-14T12:13

2022-08-14T12:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

кабул (город)

талибан

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КАБУЛ, 14 авг - РИА Новости. Талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане, сообщается в документе, который попал в распоряжение РИА Новости.При этом талибы обещают убрать ряд национальных праздников из календаря.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

афганистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, кабул (город), талибан