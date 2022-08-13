https://ria.ru/20220813/vzryv-1809360728.html
При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек
При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек - РИА Новости, 13.08.2022
При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек
По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва в отделении Национального управления статистики и информации (NSIA) на западе РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:55
2022-08-13T12:55
2022-08-13T12:55
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кабул (город)
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КАБУЛ, 13 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва в отделении Национального управления статистики и информации (NSIA) на западе столицы Афганистана города Кабул, сообщили РИА Новости источники в управлении.Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в кабульском районе Даште-Барчи, по меньшей мере два человека пострадали.По данным телеканала Tolo News, пострадали четыре человека, из них двое – военнослужащие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город)
В мире, Афганистан, Кабул (город)
При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек
При взрыве на западе Кабула погибли не менее трех человек, еще несколько пострадали
КАБУЛ, 13 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва в отделении Национального управления статистики и информации (NSIA) на западе столицы Афганистана города Кабул, сообщили РИА Новости источники в управлении.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в кабульском районе Даште-Барчи, по меньшей мере два человека пострадали.
По данным телеканала Tolo News, пострадали четыре человека, из них двое – военнослужащие.