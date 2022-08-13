https://ria.ru/20220813/vzryv-1809360728.html

При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек

При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек - РИА Новости, 13.08.2022

При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек

По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва в отделении Национального управления статистики и информации (NSIA) на западе РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T12:55

2022-08-13T12:55

2022-08-13T12:55

в мире

афганистан

кабул (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_e433a790a0300162f117751e5af0f8a7.jpg

КАБУЛ, 13 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва в отделении Национального управления статистики и информации (NSIA) на западе столицы Афганистана города Кабул, сообщили РИА Новости источники в управлении.Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в кабульском районе Даште-Барчи, по меньшей мере два человека пострадали.По данным телеканала Tolo News, пострадали четыре человека, из них двое – военнослужащие.

https://ria.ru/20220806/kabul-1807771847.html

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, афганистан, кабул (город)