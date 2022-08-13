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При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек - РИА Новости, 13.08.2022
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При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек
При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек - РИА Новости, 13.08.2022
При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек
По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва в отделении Национального управления статистики и информации (NSIA) на западе РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T12:55
2022-08-13T12:55
в мире
афганистан
кабул (город)
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КАБУЛ, 13 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва в отделении Национального управления статистики и информации (NSIA) на западе столицы Афганистана города Кабул, сообщили РИА Новости источники в управлении.Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в кабульском районе Даште-Барчи, по меньшей мере два человека пострадали.По данным телеканала Tolo News, пострадали четыре человека, из них двое – военнослужащие.
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в мире, афганистан, кабул (город)
В мире, Афганистан, Кабул (город)
12:55 13.08.2022
 
При взрыве в Кабуле погибли не менее трех человек

При взрыве на западе Кабула погибли не менее трех человек, еще несколько пострадали

© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Кабуле
Скорая помощь в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 13 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва в отделении Национального управления статистики и информации (NSIA) на западе столицы Афганистана города Кабул, сообщили РИА Новости источники в управлении.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в кабульском районе Даште-Барчи, по меньшей мере два человека пострадали.
По данным телеканала Tolo News, пострадали четыре человека, из них двое – военнослужащие.
На улице Кабула после ракетного обстрела - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 19:50
ИГ* взяло ответственность за взрыв в Кабуле
 
В миреАфганистанКабул (город)
 
 
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