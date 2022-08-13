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При обстреле Горловки пострадал сотрудник исправительной колонии
При обстреле Горловки пострадал сотрудник исправительной колонии - РИА Новости, 13.08.2022
При обстреле Горловки пострадал сотрудник исправительной колонии
Сотрудник исправительной колонии в Горловке ранен при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T17:59
2022-08-13T17:59
2022-08-13T18:00
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Сотрудник исправительной колонии в Горловке ранен при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808812315.html
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В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
17:59 13.08.2022 (обновлено: 18:00 13.08.2022)
При обстреле Горловки пострадал сотрудник исправительной колонии
Приходько сообщил, что при обстреле Горловки пострадал сотрудник исправительной колонии