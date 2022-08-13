https://ria.ru/20220813/gorlovka-1809398735.html

При обстреле Горловки пострадал сотрудник исправительной колонии

При обстреле Горловки пострадал сотрудник исправительной колонии - РИА Новости, 13.08.2022

При обстреле Горловки пострадал сотрудник исправительной колонии

Сотрудник исправительной колонии в Горловке ранен при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T17:59

2022-08-13T17:59

2022-08-13T18:00

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Сотрудник исправительной колонии в Горловке ранен при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808812315.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины