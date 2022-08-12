https://ria.ru/20220812/ukraina-1809107907.html

Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве

Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве - РИА Новости, 12.08.2022

Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединятся к инициативе Британии по обучению украинских военных. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:18

2022-08-12T12:18

2022-08-12T12:18

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединятся к инициативе Британии по обучению украинских военных.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца."Нидерланды присоединились к программе обучения военнослужащих украинской армии под руководством Соединенного Королевства. Нидерландский персонал начнет миссию в августе", - написал Резников в Twitter.Число инструкторов, которых Амстердам собирается направить в Британию, не уточняется.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808824794.html

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украина

нидерланды

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Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, амстердам, украина, алексей резников, нидерланды