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Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве
Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве - РИА Новости, 12.08.2022
Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединятся к инициативе Британии по обучению украинских военных. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:18
2022-08-12T12:18
2022-08-12T12:18
в мире
борис джонсон
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алексей резников
нидерланды
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединятся к инициативе Британии по обучению украинских военных.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца."Нидерланды присоединились к программе обучения военнослужащих украинской армии под руководством Соединенного Королевства. Нидерландский персонал начнет миссию в августе", - написал Резников в Twitter.Число инструкторов, которых Амстердам собирается направить в Британию, не уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, Борис Джонсон, Амстердам, Украина, Алексей Резников, Нидерланды
Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве
Глава Минобороны Украины Резников: Нидерланды поучаствуют в обучении солдат ВСУ