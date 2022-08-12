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Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве - РИА Новости, 12.08.2022
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Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве
Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве - РИА Новости, 12.08.2022
Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединятся к инициативе Британии по обучению украинских военных. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:18
2022-08-12T12:18
в мире
борис джонсон
амстердам
украина
алексей резников
нидерланды
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединятся к инициативе Британии по обучению украинских военных.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца."Нидерланды присоединились к программе обучения военнослужащих украинской армии под руководством Соединенного Королевства. Нидерландский персонал начнет миссию в августе", - написал Резников в Twitter.Число инструкторов, которых Амстердам собирается направить в Британию, не уточняется.
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в мире, борис джонсон, амстердам, украина, алексей резников, нидерланды
В мире, Борис Джонсон, Амстердам, Украина, Алексей Резников, Нидерланды
12:18 12.08.2022
 
Нидерланды поучаствуют в обучении украинских военных, заявили в Киеве

Глава Минобороны Украины Резников: Нидерланды поучаствуют в обучении солдат ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединятся к инициативе Британии по обучению украинских военных.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков
"Нидерланды присоединились к программе обучения военнослужащих украинской армии под руководством Соединенного Королевства. Нидерландский персонал начнет миссию в августе", - написал Резников в Twitter.
Число инструкторов, которых Амстердам собирается направить в Британию, не уточняется.
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В миреБорис ДжонсонАмстердамУкраинаАлексей РезниковНидерланды
 
 
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