https://ria.ru/20220812/tsentrobank-1809188127.html
ЦБ не планирует публиковать стенограммы заседаний совета директоров
ЦБ не планирует публиковать стенограммы заседаний совета директоров - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ не планирует публиковать стенограммы заседаний совета директоров
ЦБ РФ не рассматривает публикацию стенограмм заседаний совета директоров по ключевой ставке, однако допускает возможность публикации краткого содержания мнений... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:42
2022-08-12T15:42
2022-08-12T15:43
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ЦБ РФ не рассматривает публикацию стенограмм заседаний совета директоров по ключевой ставке, однако допускает возможность публикации краткого содержания мнений участников заседания, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Про стенограмму я точно скажу, что нет", - ответил он на вопрос, планирует ли регулятор начать публикацию стенограмм заседаний совета директоров по ключевой ставке."То, что более активно рассматривалось и рассматривается... это целесообразность публикации того, что называется minutes, то есть краткий пересказ или развернутый пересказ обсуждений, которые состоялись в рамках подготовки заседания", - добавил Заботкин.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
15:42 12.08.2022 (обновлено: 15:43 12.08.2022)
ЦБ не планирует публиковать стенограммы заседаний совета директоров
Зампред Заботкин: ЦБ не планирует публиковать стенограммы заседаний совета директоров
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ЦБ РФ не рассматривает публикацию стенограмм заседаний совета директоров по ключевой ставке, однако допускает возможность публикации краткого содержания мнений участников заседания, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Про стенограмму я точно скажу, что нет", - ответил он на вопрос, планирует ли регулятор начать публикацию стенограмм заседаний совета директоров по ключевой ставке.
"То, что более активно рассматривалось и рассматривается... это целесообразность публикации того, что называется minutes, то есть краткий пересказ или развернутый пересказ обсуждений, которые состоялись в рамках подготовки заседания", - добавил Заботкин.