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На всероссийском конкурсе в Югре определят лучших строителей страны - РИА Новости, 12.08.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220812/stroiteli-1809126484.html
На всероссийском конкурсе в Югре определят лучших строителей страны
На всероссийском конкурсе в Югре определят лучших строителей страны - РИА Новости, 12.08.2022
На всероссийском конкурсе в Югре определят лучших строителей страны
Финал II Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" стартовал в пятницу в Ханты-Мансийске, по итогам мероприятия будут выбраны 30 лучших... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:58
2022-08-12T12:58
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Финал II Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" стартовал в пятницу в Ханты-Мансийске, по итогам мероприятия будут выбраны 30 лучших представителей строительной отрасли в России.Всероссийский конкурс "Лидеры строительной отрасли" – открытый конкурс управленцев в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства с опытом реализованного проекта в строительной отрасли и управленческим стажем от двух лет. По результатам двух отборочных этапов из более чем 11 тысяч зарегистрированных участников в полуфинал прошли 200 конкурсантов. Впервые участие в конкурсе приняли представители Донецкой и Луганской народных республик и Белоруссии."Когда в одном зале собирается такое количество по хорошему заряженных, энергичных, умных, талантливых с лидерскими качествами людей, ожидаешь новых проектов, новых удач. Я знаю, что вы точно с этой задачей справитесь. Вы приехали в нужное место. Наш край раскрывает характер, способности человека. Задача форума – определить именно тех специалистов, которые возьмут на себя ответственность за развитие страны", - сказала глава Югры Наталья Комарова на открытии финальных мероприятий конкурса.По словам председателя конкурса, руководителя всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, к участию в финале допущены 111 человек, из которых будет выбрано 30 победителей."Я хочу, чтобы каждый почувствовал себя частью нашего большого профессионального сообщества, нашей большой семьи. Сегодня то время, когда все меняется вокруг. Благодарю регион за такой теплый и приятный прием. Я уверен, что с каждым днем и каждым годом, с каждым новым специалистом мы будем все сильнее и наша отрасль, наши города, наша страна будут не хуже любых других. Мы готовы делать такие шаги вперед, чтобы строить не хуже, чем Дубай или Сингапур. Качество жизни в нашей стране – наш с вами новый национальный приоритет", - подчеркнул Моор.По информации правительства Югры, конкурсанты проходили дополнительное обучение: было проведено пять дистанционных образовательных программ. В день закрытия мероприятия, 14 августа, планируется проведение пленарного заседания "Перспективы развития строительной отрасли в современных условиях", в котором примут участие представители федеральных профильных министерств и ведомств, а также общественных объединений. На очном финале участников ждет работа в группах, форсайт-сессии, лекции и бизнес-упражнения.
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наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ
12:58 12.08.2022
 

На всероссийском конкурсе в Югре определят лучших строителей страны

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроители на объекте
Строители на объекте - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Финал II Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" стартовал в пятницу в Ханты-Мансийске, по итогам мероприятия будут выбраны 30 лучших представителей строительной отрасли в России.
Всероссийский конкурс "Лидеры строительной отрасли" – открытый конкурс управленцев в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства с опытом реализованного проекта в строительной отрасли и управленческим стажем от двух лет. По результатам двух отборочных этапов из более чем 11 тысяч зарегистрированных участников в полуфинал прошли 200 конкурсантов. Впервые участие в конкурсе приняли представители Донецкой и Луганской народных республик и Белоруссии.
"Когда в одном зале собирается такое количество по хорошему заряженных, энергичных, умных, талантливых с лидерскими качествами людей, ожидаешь новых проектов, новых удач. Я знаю, что вы точно с этой задачей справитесь. Вы приехали в нужное место. Наш край раскрывает характер, способности человека. Задача форума – определить именно тех специалистов, которые возьмут на себя ответственность за развитие страны", - сказала глава Югры Наталья Комарова на открытии финальных мероприятий конкурса.
По словам председателя конкурса, руководителя всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, к участию в финале допущены 111 человек, из которых будет выбрано 30 победителей.
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"Я хочу, чтобы каждый почувствовал себя частью нашего большого профессионального сообщества, нашей большой семьи. Сегодня то время, когда все меняется вокруг. Благодарю регион за такой теплый и приятный прием. Я уверен, что с каждым днем и каждым годом, с каждым новым специалистом мы будем все сильнее и наша отрасль, наши города, наша страна будут не хуже любых других. Мы готовы делать такие шаги вперед, чтобы строить не хуже, чем Дубай или Сингапур. Качество жизни в нашей стране – наш с вами новый национальный приоритет", - подчеркнул Моор.
По информации правительства Югры, конкурсанты проходили дополнительное обучение: было проведено пять дистанционных образовательных программ. В день закрытия мероприятия, 14 августа, планируется проведение пленарного заседания "Перспективы развития строительной отрасли в современных условиях", в котором примут участие представители федеральных профильных министерств и ведомств, а также общественных объединений. На очном финале участников ждет работа в группах, форсайт-сессии, лекции и бизнес-упражнения.
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