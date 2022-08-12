https://ria.ru/20220812/sanatorii-1809303386.html

Генпрокуратура помогла вернуть в бюджет санатории на юге России

Генпрокуратура помогла вернуть в бюджет санатории на юге России - РИА Новости, 12.08.2022

Генпрокуратура помогла вернуть в бюджет санатории на юге России

Генеральная прокуратура России через суд вернула в собственность государства санатории на юге страны общей стоимостью несколько миллиардов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T22:37

2022-08-12T22:37

2022-08-12T22:37

происшествия

кисловодск

ставропольский край

генеральная прокуратура рф

владимирская область

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура России через суд вернула в собственность государства санатории на юге страны общей стоимостью несколько миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По итогам слушания дела сегодня Гагаринский районный суд, рассматривавший иск с февраля 2022 года, удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости. В деле участвовало 96 ответчиков, 206 третьих лиц", - сказал собеседник агентства.По его словам, руководство обогащалось за счет незаконной распродажи вверенного имущества через специально созданное для этого юридическое лицо – ООО "Курортное управление (холдинг)". В итоге было продано 24 учреждения, 131 объект за 3,3 миллиарда рублей. А частью санаториев завладели члены руководства профсоюзов, их родственники и подконтрольные лица.В частности, пояснил он, руководитель холдинга через аффилированную фирму приобрел у профсоюзов часть курортных учреждений в Кисловодске. При этом полученные от использования доходы он легализовал, приобретя недвижимость: 10 зданий и 17 земельных участков в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Владимирской области, Крыму общей стоимостью более 500 миллионов рублей.Кроме того, по сведениям источника, руководство организации получало прибыль санаториев под видом арендной платы. Всего из санаториев таким способом выведено 4,3 миллиарда рублей."В ходе заседаний прокуроры всем ответчикам предлагали документально подтвердить свои доводы о реконструкции и реставрации объектов, представить сведения о законности источников финансирования. Однако из 96 ответчиков только два представило документы. За ними прокуроры просили суд признать право на компенсацию, возмещение или выделение произведенных улучшений в натуре", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220606/keshbek-1793410289.html

https://ria.ru/20220524/kuba-1790508536.html

кисловодск

ставропольский край

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происшествия, кисловодск, ставропольский край, генеральная прокуратура рф, владимирская область